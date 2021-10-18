НОВИНИМинулої доби в Україні зафіксували 9 524 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні за добу – 9 524 випадки коронавірусу
За добу 17 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 9 524 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 790, медпрацівників – 122)
Фото: з вільного доступу
Про це в Фейсбуці повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
"За добу 17 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 9 524 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 790, медпрацівників – 122)", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за цей час 55 897 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 33 680 людей, повністю імунізовані - 22 217 людей.
Також за минулу добу госпіталізовано 3 127 осіб; летальних випадків – 177; одужало – 3 421 особа.
За весь час пандемії в Україні захворіло 2 644 694 особи, одужало – 2 329 418, летальних випадків – 60 810, проведено 13 581 768 ПЛР-тестувань.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 956 095 людей, з них отримали одну дозу – 7 956 093 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 490 162 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 14 446 255 щеплень.
97% госпіталізованих із COVID-19 у вересні – невакциновані.
Як повідомлялося, за добу 16 жовтня в Україні зафіксували 11 288 нових підтверджених випадків COVID-19.
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