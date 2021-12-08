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В Україні за добу вакцинували проти коронавірусу понад 162 тисячі осіб

162 049 людей вакциновано проти COVID-19 за добу 11 серпня 2021 року. Одну дозу отримали 103 345 людей, повністю імунізовані - 58 704 людей
Упродовж минулої доби, 11 серпня, проти COVID-19 в Україні прищепили 162 049 осіб.
В Україні за добу вакцинували проти коронавірусу понад 162 тисячі осіб Фото: Ukrinform
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Фейсбуці.
 
"162 049 людей вакциновано проти COVID-19 за добу 11 серпня 2021 року. Одну дозу отримали 103 345 людей, повністю імунізовані - 58 704 людей", - йдеться в повідомленні.
 
Протягом доби працювали 974 мобільні бригади, 2 812 пункти щеплення та 327 центрів вакцинації.
 
Від початку вакцинальної кампанії щеплено проти коронавірусу 4 427 898 людей, з них отримали одну дозу – 4 427 896 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 580 552 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 7 008 448 щеплень.
 
Як повідомлялося, станом на ранок 12 серпня в Україні підтверджено 2 262 601 випадок COVID-19, з них за добу – 1 247.
 
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12 08 2021 10:38
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