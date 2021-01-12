Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

В Україні за листопад зробили понад 7 млн щеплень проти COVID-19

За добу вакцинувалися 233 тисячі людей
В Україні за листопад зробили 7,05 мільйона щеплень проти коронавірусу. Згідно з національним планом, щомісяця у нас мають робити щонайменше 8 мільйонів щеплень.
В Україні за листопад зробили понад 7 млн щеплень проти COVID-19 Фото: Економічна правда

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я, зазначає Громадське.

За минулу добу, 30 листопада, в Україні зробили 233 471 щеплення. Першу дозу отримали 76 979 людей, а 156 492 - повністю вакцинувалися, тобто отримали обидві дози.

Вакцинацію здійснювали 1 035 мобільних бригад, 3 244 пунктів щеплення та 467 центри вакцинації.

Використовували чотири препарати: Pfizer (Comirnaty) - 97 064 щеплень, Sinovac (CoronaVac) - 92 271, AstraZeneca - 22 103 та Moderna - 22 033.

Від початку масової вакцинації у нас зробили 24,7 мільйона щеплень проти коронавірусу. Принаймні першу дозу отримали 13,4 мільйона людей, а повністю вакцинувалися -11,2 мільйона.

Нагадаємо, що в Україні зафіксовано 11 960 нових випадків коронавірусу.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 12 2021 14:34
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19

Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.