В Україні за листопад зробили понад 7 млн щеплень проти COVID-19
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я, зазначає Громадське.
За минулу добу, 30 листопада, в Україні зробили 233 471 щеплення. Першу дозу отримали 76 979 людей, а 156 492 - повністю вакцинувалися, тобто отримали обидві дози.
Вакцинацію здійснювали 1 035 мобільних бригад, 3 244 пунктів щеплення та 467 центри вакцинації.
Використовували чотири препарати: Pfizer (Comirnaty) - 97 064 щеплень, Sinovac (CoronaVac) - 92 271, AstraZeneca - 22 103 та Moderna - 22 033.
Від початку масової вакцинації у нас зробили 24,7 мільйона щеплень проти коронавірусу. Принаймні першу дозу отримали 13,4 мільйона людей, а повністю вакцинувалися -11,2 мільйона.
Нагадаємо, що в Україні зафіксовано 11 960 нових випадків коронавірусу.
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