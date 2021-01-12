В Україні за листопад зробили понад 7 млн щеплень проти COVID-19 За добу вакцинувалися 233 тисячі людей

В Україні за листопад зробили 7,05 мільйона щеплень проти коронавірусу. Згідно з національним планом, щомісяця у нас мають робити щонайменше 8 мільйонів щеплень.

Фото: Економічна правда

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я, зазначає Громадське. За минулу добу, 30 листопада, в Україні зробили 233 471 щеплення. Першу дозу отримали 76 979 людей, а 156 492 - повністю вакцинувалися, тобто отримали обидві дози. Вакцинацію здійснювали 1 035 мобільних бригад, 3 244 пунктів щеплення та 467 центри вакцинації. Використовували чотири препарати: Pfizer (Comirnaty) - 97 064 щеплень, Sinovac (CoronaVac) - 92 271, AstraZeneca - 22 103 та Moderna - 22 033. Від початку масової вакцинації у нас зробили 24,7 мільйона щеплень проти коронавірусу. Принаймні першу дозу отримали 13,4 мільйона людей, а повністю вакцинувалися -11,2 мільйона. Нагадаємо, що в Україні зафіксовано 11 960 нових випадків коронавірусу.

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