В Україні зафіксовано 1022 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область - 2660 випадків;
Волинська область - 3694 випадки;
Дніпропетровська область - 1364 випадки;
Донецька область - 861 випадок;
Житомирська область - 1764 випадки;
Закарпатська область - 5008 випадків;
Запорізька область - 767 випадків;
Івано-Франківська область - 4342 випадки;
Кіровоградська область - 697 випадків;
м. Київ - 7932 випадки;
Київська область - 3629 випадків;
Львівська область - 9248 випадків;
Луганська область - 122 випадки;
Миколаївська область - 563 випадки;
Одеська область - 3104 випадки;
Полтавська область - 414 випадків;
Рівненська область - 5837 випадків;
Сумська область - 467 випадків;
Тернопільська область - 2852 випадки;
Харківська область - 3556 випадків;
Херсонська область - 224 випадки;
Хмельницька область - 1086 випадків;
Чернівецька область - 5751 випадок;
Черкаська область - 910 випадків;
Чернігівська область - 745 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 29 липня 2020 року до Центру надійшло 1429 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 119 431 повідомлення про підозру на COVID-19.
Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"
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