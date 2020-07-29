В Україні зафіксовано 1022 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 Усього за добу одужало 650 пацієнтів

29 липня (станом на 9:00) в Україні 67 597 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1650 летальних, 37 394 пацієнти одужало.

Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область - 2660 випадків; Волинська область - 3694 випадки; Дніпропетровська область - 1364 випадки; Донецька область - 861 випадок; Житомирська область - 1764 випадки; Закарпатська область - 5008 випадків; Запорізька область - 767 випадків; Івано-Франківська область - 4342 випадки; Кіровоградська область - 697 випадків; м. Київ - 7932 випадки; Київська область - 3629 випадків; Львівська область - 9248 випадків; Луганська область - 122 випадки; Миколаївська область - 563 випадки; Одеська область - 3104 випадки; Полтавська область - 414 випадків; Рівненська область - 5837 випадків; Сумська область - 467 випадків; Тернопільська область - 2852 випадки; Харківська область - 3556 випадків; Херсонська область - 224 випадки; Хмельницька область - 1086 випадків; Чернівецька область - 5751 випадок; Черкаська область - 910 випадків; Чернігівська область - 745 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 29 липня 2020 року до Центру надійшло 1429 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 119 431 повідомлення про підозру на COVID-19. Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

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