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В Україні зафіксовано 1022 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19

Усього за добу одужало 650 пацієнтів
29 липня (станом на 9:00) в Україні 67 597 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1650 летальних, 37 394 пацієнти одужало.
В Україні зафіксовано 1022 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 2660 випадків;

Волинська область - 3694 випадки;

Дніпропетровська область - 1364 випадки; 

Донецька область - 861 випадок;

Житомирська область - 1764 випадки;

Закарпатська область - 5008 випадків;

Запорізька область - 767 випадків;

Івано-Франківська область - 4342 випадки;

Кіровоградська область - 697 випадків;

м. Київ - 7932 випадки;

Київська область - 3629 випадків;

Львівська область - 9248 випадків; 

Луганська область - 122 випадки;

Миколаївська область - 563 випадки;

Одеська область - 3104 випадки;

Полтавська область - 414 випадків;

Рівненська область - 5837 випадків;

Сумська область - 467 випадків;

Тернопільська область - 2852 випадки;

Харківська область - 3556 випадків;

Херсонська область - 224 випадки;

Хмельницька область - 1086 випадків;

Чернівецька область - 5751 випадок;

Черкаська область - 910 випадків;

Чернігівська область - 745 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 29 липня 2020 року до Центру надійшло 1429 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 119 431 повідомлення про підозру на COVID-19.

Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

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29 07 2020 09:58
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