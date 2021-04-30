Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

В Україні зафіксовано ​​10 072 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19

За добу одужало - 20 192 особи, летальних випадків - 307
30 квітня (станом на 9:00)в Україні зафіксовано 2 069 537 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 655 525 осіб, летальних випадків - 44 085.
В Україні зафіксовано ​​10 072 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Детектор медіа

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м Київ (868), Харківській (1 059), Дніпропетровській (930), Запорізькій (620) та Львівській (568) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ - 868 випадків;

Вінницька область - 214 випадків;

Волинська область - 263 випадки;

Дніпропетровська область - 930 випадків;

Донецька область - 528 випадків;

Житомирська область - 299 випадків;

Закарпатська - 77 випадків;

Запорізька область - 620 випадків;

Івано-Франківська область - 121 випадок;

Київська область - 415 випадків;

Кіровоградська область - 168 випадків;

Луганська область - 236 випадків;

Львівська область - 568 випадків;

Миколаївська область - 313 випадків;

Одеська область - 531 випадок;

Полтавська область - 523 випадки;

Рівненська область - 403 випадки;

Сумська область - 331 випадок;

Тернопільська область - 276 випадків;

Харківська область - 1 059 випадків;

Херсонська область - 237 випадків;

Хмельницька область - 328 випадків;

Черкаська область - 366 випадків;

Чернівецька область - 124 випадки;

Чернігівська область - 274 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_Інфо"

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 04 2021 09:36
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19

Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.