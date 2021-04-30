В Україні зафіксовано ​​10 072 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 За добу одужало - 20 192 особи, летальних випадків - 307

30 квітня (станом на 9:00)в Україні зафіксовано 2 069 537 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 655 525 осіб, летальних випадків - 44 085.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м Київ (868), Харківській (1 059), Дніпропетровській (930), Запорізькій (620) та Львівській (568) областях. Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ - 868 випадків; Вінницька область - 214 випадків; Волинська область - 263 випадки; Дніпропетровська область - 930 випадків; Донецька область - 528 випадків; Житомирська область - 299 випадків; Закарпатська - 77 випадків; Запорізька область - 620 випадків; Івано-Франківська область - 121 випадок; Київська область - 415 випадків; Кіровоградська область - 168 випадків; Луганська область - 236 випадків; Львівська область - 568 випадків; Миколаївська область - 313 випадків; Одеська область - 531 випадок; Полтавська область - 523 випадки; Рівненська область - 403 випадки; Сумська область - 331 випадок; Тернопільська область - 276 випадків; Харківська область - 1 059 випадків; Херсонська область - 237 випадків; Хмельницька область - 328 випадків; Черкаська область - 366 випадків; Чернівецька область - 124 випадки; Чернігівська область - 274 випадки. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_Інфо"

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