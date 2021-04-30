В Україні зафіксовано 10 072 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м Київ (868), Харківській (1 059), Дніпропетровській (930), Запорізькій (620) та Львівській (568) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ - 868 випадків;
Вінницька область - 214 випадків;
Волинська область - 263 випадки;
Дніпропетровська область - 930 випадків;
Донецька область - 528 випадків;
Житомирська область - 299 випадків;
Закарпатська - 77 випадків;
Запорізька область - 620 випадків;
Івано-Франківська область - 121 випадок;
Київська область - 415 випадків;
Кіровоградська область - 168 випадків;
Луганська область - 236 випадків;
Львівська область - 568 випадків;
Миколаївська область - 313 випадків;
Одеська область - 531 випадок;
Полтавська область - 523 випадки;
Рівненська область - 403 випадки;
Сумська область - 331 випадок;
Тернопільська область - 276 випадків;
Харківська область - 1 059 випадків;
Херсонська область - 237 випадків;
Хмельницька область - 328 випадків;
Черкаська область - 366 випадків;
Чернівецька область - 124 випадки;
Чернігівська область - 274 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_Інфо"
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