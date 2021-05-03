В Україні зафіксовано 10 155 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу одужало - 4 149, летальних випадків - 172

5 березня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 1 384 917, із них одужало - 1 191 022 особи, летальних випадків - 26 763.

КЗ

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Києві (910), Вінницькій (816), Закарпатській (748), Івано-Франківській (737) та Житомирській (695) областях. Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ - 910 випадків; Вінницька область - 816 випадків; Волинська область - 277 випадків; Дніпропетровська область - 497 випадків; Донецька область - 334 випадки; Житомирська область - 695 випадків; Закарпатська область - 748 випадків; Запорізька область - 163 випадки; Івано-Франківська область - 737 випадків; Київська область - 690 випадків; Кіровоградська область - 69 випадків; Луганська область - 50 випадків; Львівська область - 646 випадків; Миколаївська область - 209 випадків; Одеська область - 372 випадки; Полтавська область - 172 випадки; Рівненська область - 198 випадків; Сумська область - 238 випадків; Тернопільська область - 394 випадки; Харківська область - 566 випадків; Херсонська область - 54 випадки; Хмельницька область - 418 випадків; Черкаська область - 204 випадки; Чернівецька область - 561 випадок; Чернігівська область - 137 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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