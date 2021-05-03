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В Україні зафіксовано 10 155 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За добу одужало - 4 149, летальних випадків - 172
5 березня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 1 384 917, із них одужало - 1 191 022 особи, летальних випадків - 26 763.
В Україні зафіксовано 10 155 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 КЗ

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Києві (910), Вінницькій (816), Закарпатській (748), Івано-Франківській (737) та Житомирській (695) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ - 910 випадків;

Вінницька область - 816 випадків;

Волинська область - 277 випадків;

Дніпропетровська область - 497 випадків;

Донецька область - 334 випадки;

Житомирська область - 695 випадків;

Закарпатська область - 748 випадків;

Запорізька область - 163 випадки;

Івано-Франківська область - 737 випадків;

Київська область - 690 випадків;

Кіровоградська область - 69 випадків;

Луганська область - 50 випадків;

Львівська область - 646 випадків;

Миколаївська область - 209 випадків;

Одеська область - 372 випадки;

Полтавська область - 172 випадки;

Рівненська область - 198 випадків;

Сумська область - 238 випадків;

Тернопільська область - 394 випадки;

Харківська область - 566 випадків;

Херсонська область - 54 випадки;

Хмельницька область - 418 випадків;

Черкаська область - 204 випадки;

Чернівецька область - 561 випадок;

Чернігівська область - 137 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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05 03 2021 10:32
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