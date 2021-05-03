В Україні зафіксовано 10 155 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Києві (910), Вінницькій (816), Закарпатській (748), Івано-Франківській (737) та Житомирській (695) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ - 910 випадків;
Вінницька область - 816 випадків;
Волинська область - 277 випадків;
Дніпропетровська область - 497 випадків;
Донецька область - 334 випадки;
Житомирська область - 695 випадків;
Закарпатська область - 748 випадків;
Запорізька область - 163 випадки;
Івано-Франківська область - 737 випадків;
Київська область - 690 випадків;
Кіровоградська область - 69 випадків;
Луганська область - 50 випадків;
Львівська область - 646 випадків;
Миколаївська область - 209 випадків;
Одеська область - 372 випадки;
Полтавська область - 172 випадки;
Рівненська область - 198 випадків;
Сумська область - 238 випадків;
Тернопільська область - 394 випадки;
Харківська область - 566 випадків;
Херсонська область - 54 випадки;
Хмельницька область - 418 випадків;
Черкаська область - 204 випадки;
Чернівецька область - 561 випадок;
Чернігівська область - 137 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
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