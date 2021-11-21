В Україні зафіксовано 10 635 нових випадків коронавірусу За минулу добу госпіталізовано - 4 048 осіб, летальних випадків - 377, одужало - 14 450 осіб

За весь час пандемії в Україні захворіло - 3 332 943 особи, одужало - 2 762 950 осіб, летальних випадків - 81 272.

Фото: Ukrinform

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1242), Миколаївській (693), Одеській (655), Запорізькій (653) і Хмельницькій (598) областях. Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ – 559 випадків; Вінницька область – 499 випадків; Волинська область – 302 випадки; Дніпропетровська область – 1242 випадки; Донецька область – 416 випадків; Житомирська область – 452 випадки; Закарпатська область – 289 випадків; Запорізька область – 653 випадки; Івано-Франківська область – 543 випадки; Київська область – 519 випадків; Кіровоградська область – 196 випадків; Луганська область – 42 випадки; Львівська область – 288 випадків; Миколаївська область – 693 випадки; Одеська область – 655 випадків; Полтавська область – 361 випадок; Рівненська область – 279 випадків; Сумська область – 451 випадок; Тернопільська область – 297 випадків; Харківська область – 284 випадки; Херсонська область – 191 випадок; Хмельницька область – 598 випадків; Черкаська область – 260 випадків; Чернівецька область – 158 випадків; Чернігівська область – 408 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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