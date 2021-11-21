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В Україні зафіксовано 10 635 нових випадків коронавірусу

За минулу добу госпіталізовано - 4 048 осіб, летальних випадків - 377, одужало - 14 450 осіб
За весь час пандемії в Україні захворіло - 3 332 943 особи, одужало - 2 762 950 осіб, летальних випадків - 81 272.
В Україні зафіксовано 10 635 нових випадків коронавірусу Фото: Ukrinform

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1242), Миколаївській (693), Одеській (655), Запорізькій (653) і Хмельницькій (598) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 559 випадків;

Вінницька область – 499 випадків;

Волинська область – 302 випадки;

Дніпропетровська область – 1242 випадки;

Донецька область – 416 випадків;

Житомирська область – 452 випадки;

Закарпатська область – 289 випадків;

Запорізька область – 653 випадки;

Івано-Франківська область – 543 випадки;

Київська область – 519 випадків;

Кіровоградська область – 196 випадків;

Луганська область – 42 випадки;

Львівська область – 288 випадків;

Миколаївська область – 693 випадки;

Одеська область – 655 випадків;

Полтавська область – 361 випадок;

Рівненська область – 279 випадків;

Сумська область – 451 випадок;

Тернопільська область – 297 випадків;

Харківська область – 284 випадки;

Херсонська область – 191 випадок;

Хмельницька область – 598 випадків;

Черкаська область – 260 випадків;

Чернівецька область – 158 випадків;

Чернігівська область – 408 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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21 11 2021 10:30
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