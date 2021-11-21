В Україні зафіксовано 10 635 нових випадків коронавірусу
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1242), Миколаївській (693), Одеській (655), Запорізькій (653) і Хмельницькій (598) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 559 випадків;
Вінницька область – 499 випадків;
Волинська область – 302 випадки;
Дніпропетровська область – 1242 випадки;
Донецька область – 416 випадків;
Житомирська область – 452 випадки;
Закарпатська область – 289 випадків;
Запорізька область – 653 випадки;
Івано-Франківська область – 543 випадки;
Київська область – 519 випадків;
Кіровоградська область – 196 випадків;
Луганська область – 42 випадки;
Львівська область – 288 випадків;
Миколаївська область – 693 випадки;
Одеська область – 655 випадків;
Полтавська область – 361 випадок;
Рівненська область – 279 випадків;
Сумська область – 451 випадок;
Тернопільська область – 297 випадків;
Харківська область – 284 випадки;
Херсонська область – 191 випадок;
Хмельницька область – 598 випадків;
Черкаська область – 260 випадків;
Чернівецька область – 158 випадків;
Чернігівська область – 408 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"
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