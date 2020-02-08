Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

В Україні зафіксовано 1112 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

Усього за добу одужало 235 пацієнтів
02 серпня (станом на 9:00) в Україні 72 168 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1725 летальних, 39 543 пацієнти одужало.
В Україні зафіксовано 1112 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 2790 випадків;

Волинська область - 3888 випадків;

Дніпропетровська область - 1421 випадок; 

Донецька область - 898 випадків;

Житомирська область - 1921 випадок;

Закарпатська область - 5267 випадків;

Запорізька область - 823 випадки;

Івано-Франківська область - 4795 випадків;

Кіровоградська область - 710 випадків;

м. Київ - 8452 випадки;

Київська область - 3823 випадки;

Львівська область - 9783 випадки; 

Луганська область - 128 випадків;

Миколаївська область - 621 випадок;

Одеська область - 3414 випадків;

Полтавська область - 459 випадків;

Рівненська область - 6195 випадків;

Сумська область - 529 випадків;

Тернопільська область - 3086 випадків;

Харківська область - 3862 випадки;

Херсонська область - 230 випадків;

Хмельницька область - 1180 випадків;

Чернівецька область - 6061 випадок;

Черкаська область - 949 випадків;

Чернігівська область - 883 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 02 серпня 2020 року до Центру надійшло 1163 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 125 239 повідомлень про підозру на COVID-19.

Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 08 2020 10:23
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Кава, сік чи звичайна вода — як у спеку врятуватися від спраги?

Кава, сік чи звичайна вода — як у спеку врятуватися від спраги?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.