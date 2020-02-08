В Україні зафіксовано 1112 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Усього за добу одужало 235 пацієнтів

02 серпня (станом на 9:00) в Україні 72 168 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1725 летальних, 39 543 пацієнти одужало.

Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область - 2790 випадків; Волинська область - 3888 випадків; Дніпропетровська область - 1421 випадок; Донецька область - 898 випадків; Житомирська область - 1921 випадок; Закарпатська область - 5267 випадків; Запорізька область - 823 випадки; Івано-Франківська область - 4795 випадків; Кіровоградська область - 710 випадків; м. Київ - 8452 випадки; Київська область - 3823 випадки; Львівська область - 9783 випадки; Луганська область - 128 випадків; Миколаївська область - 621 випадок; Одеська область - 3414 випадків; Полтавська область - 459 випадків; Рівненська область - 6195 випадків; Сумська область - 529 випадків; Тернопільська область - 3086 випадків; Харківська область - 3862 випадки; Херсонська область - 230 випадків; Хмельницька область - 1180 випадків; Чернівецька область - 6061 випадок; Черкаська область - 949 випадків; Чернігівська область - 883 випадки. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 02 серпня 2020 року до Центру надійшло 1163 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 125 239 повідомлень про підозру на COVID-19. Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

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