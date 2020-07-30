В Україні зафіксовано 1197 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Зафіксовано 1197 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 - це новий антирекорд з кількості захворювань на добу.
Кількість ПЛР-тестувань в країні перевищила позначку мільйон - загалом з початку пандемії проведено 1 013 793 дослідження.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область - 2698 випадків;
Волинська область - 3735 випадків;
Дніпропетровська область - 1394 випадки;
Донецька область - 865 випадків;
Житомирська область - 1807 випадків;
Закарпатська область - 5078 випадків;
Запорізька область - 779 випадків;
Івано-Франківська область - 4446 випадків;
Кіровоградська область - 702 випадки;
м. Київ - 8131 випадок;
Київська область - 3672 випадки;
Львівська область - 9379 випадків;
Луганська область - 122 випадки;
Миколаївська область - 578 випадків;
Одеська область - 3150 випадків;
Полтавська область - 431 випадок;
Рівненська область - 5942 випадки;
Сумська область - 484 випадки;
Тернопільська область - 2922 випадки;
Харківська область - 3626 випадків;
Херсонська область - 224 випадки;
Хмельницька область - 1109 випадків;
Чернівецька область - 5812 випадків;
Черкаська область - 919 випадків;
Чернігівська область - 789 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 30 липня 2020 року до Центру надійшло 1541 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 120 972 повідомлення про підозру на COVID-19.
Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"
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