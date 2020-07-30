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В Україні зафіксовано 1197 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

Усього за добу одужало 760 пацієнтів
30 липня (станом на 9:00) в Україні 68 794 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1673 летальні, 38 154 пацієнти одужало.
В Україні зафіксовано 1197 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

Зафіксовано 1197 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 - це новий антирекорд з кількості захворювань на добу.

Кількість ПЛР-тестувань в країні перевищила позначку мільйон -  загалом з початку пандемії проведено 1 013 793 дослідження.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 2698 випадків;

Волинська область - 3735 випадків;

Дніпропетровська область - 1394 випадки; 

Донецька область - 865 випадків;

Житомирська область - 1807 випадків;

Закарпатська область - 5078 випадків;

Запорізька область - 779 випадків;

Івано-Франківська область - 4446 випадків;

Кіровоградська область - 702 випадки;

м. Київ - 8131 випадок;

Київська область - 3672 випадки;

Львівська область - 9379 випадків; 

Луганська область - 122 випадки;

Миколаївська область - 578 випадків;

Одеська область - 3150 випадків;

Полтавська область - 431 випадок;

Рівненська область - 5942 випадки;

Сумська область - 484 випадки;

Тернопільська область - 2922 випадки;

Харківська область - 3626 випадків;

Херсонська область - 224 випадки;

Хмельницька область - 1109 випадків;

Чернівецька область - 5812 випадків;

Черкаська область - 919 випадків;

Чернігівська область - 789 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 30 липня 2020 року до Центру надійшло 1541 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 120 972 повідомлення про підозру на COVID-19.

Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

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30 07 2020 09:57
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