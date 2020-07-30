В Україні зафіксовано 1197 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Усього за добу одужало 760 пацієнтів

30 липня (станом на 9:00) в Україні 68 794 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1673 летальні, 38 154 пацієнти одужало.

Фото: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

Зафіксовано 1197 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 - це новий антирекорд з кількості захворювань на добу. Кількість ПЛР-тестувань в країні перевищила позначку мільйон - загалом з початку пандемії проведено 1 013 793 дослідження. Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область - 2698 випадків; Волинська область - 3735 випадків; Дніпропетровська область - 1394 випадки; Донецька область - 865 випадків; Житомирська область - 1807 випадків; Закарпатська область - 5078 випадків; Запорізька область - 779 випадків; Івано-Франківська область - 4446 випадків; Кіровоградська область - 702 випадки; м. Київ - 8131 випадок; Київська область - 3672 випадки; Львівська область - 9379 випадків; Луганська область - 122 випадки; Миколаївська область - 578 випадків; Одеська область - 3150 випадків; Полтавська область - 431 випадок; Рівненська область - 5942 випадки; Сумська область - 484 випадки; Тернопільська область - 2922 випадки; Харківська область - 3626 випадків; Херсонська область - 224 випадки; Хмельницька область - 1109 випадків; Чернівецька область - 5812 випадків; Черкаська область - 919 випадків; Чернігівська область - 789 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 30 липня 2020 року до Центру надійшло 1541 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 120 972 повідомлення про підозру на COVID-19. Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

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