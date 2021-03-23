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В Україні зафіксовано ​​11 476 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За добу одужало 8 044 особи, летальних випадків - 333
23 березня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 1 565 732 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 268 886 осіб, летальних випадків - 30 431.
В Україні зафіксовано ​​11 476 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: КЗ

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1 122), м. Київ (1 050), Львівській (995), Харківській (843) та Київській (727) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ - 1 050 випадків;

Вінницька область - 716 випадків;

Волинська область - 225 випадків;

Дніпропетровська область - 604 випадки;

Донецька область - 270 випадків;

Житомирська область - 186 випадків;

Закарпатська - 428 випадків;

Запорізька область - 340 випадків;

Івано-Франківська область - 351 випадок;

Київська область - 727 випадків;

Кіровоградська область - 57 випадків;

Луганська область - 147 випадків;

Львівська область - 995 випадків;

Миколаївська область - 429 випадків;

Одеська область - 1 122 випадки;

Полтавська область - 697 випадків;

Рівненська область - 376 випадків;

Сумська область - 192 випадки;

Тернопільська область - 430 випадків;

Харківська область - 843 випадки;

Херсонська область - 31 випадок;

Хмельницька область - 376 випадків;

Черкаська область - 277 випадків;

Чернівецька область - 579 випадків;

Чернігівська область - 28 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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23 03 2021 09:01
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