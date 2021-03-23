В Україні зафіксовано ​​11 476 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу одужало 8 044 особи, летальних випадків - 333

23 березня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 1 565 732 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 268 886 осіб, летальних випадків - 30 431.

Фото: КЗ

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1 122), м. Київ (1 050), Львівській (995), Харківській (843) та Київській (727) областях. Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ - 1 050 випадків; Вінницька область - 716 випадків; Волинська область - 225 випадків; Дніпропетровська область - 604 випадки; Донецька область - 270 випадків; Житомирська область - 186 випадків; Закарпатська - 428 випадків; Запорізька область - 340 випадків; Івано-Франківська область - 351 випадок; Київська область - 727 випадків; Кіровоградська область - 57 випадків; Луганська область - 147 випадків; Львівська область - 995 випадків; Миколаївська область - 429 випадків; Одеська область - 1 122 випадки; Полтавська область - 697 випадків; Рівненська область - 376 випадків; Сумська область - 192 випадки; Тернопільська область - 430 випадків; Харківська область - 843 випадки; Херсонська область - 31 випадок; Хмельницька область - 376 випадків; Черкаська область - 277 випадків; Чернівецька область - 579 випадків; Чернігівська область - 28 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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