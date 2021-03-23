В Україні зафіксовано 11 476 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1 122), м. Київ (1 050), Львівській (995), Харківській (843) та Київській (727) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ - 1 050 випадків;
Вінницька область - 716 випадків;
Волинська область - 225 випадків;
Дніпропетровська область - 604 випадки;
Донецька область - 270 випадків;
Житомирська область - 186 випадків;
Закарпатська - 428 випадків;
Запорізька область - 340 випадків;
Івано-Франківська область - 351 випадок;
Київська область - 727 випадків;
Кіровоградська область - 57 випадків;
Луганська область - 147 випадків;
Львівська область - 995 випадків;
Миколаївська область - 429 випадків;
Одеська область - 1 122 випадки;
Полтавська область - 697 випадків;
Рівненська область - 376 випадків;
Сумська область - 192 випадки;
Тернопільська область - 430 випадків;
Харківська область - 843 випадки;
Херсонська область - 31 випадок;
Хмельницька область - 376 випадків;
Черкаська область - 277 випадків;
Чернівецька область - 579 випадків;
Чернігівська область - 28 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
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