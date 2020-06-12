В Україні зафіксовано 11 590 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 518), Одеській (1 002), Запорізькій (817), Київській (809) та Дніпропетровській (798) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ - 79 809 випадків;
Вінницька область - 18 587 випадків;
Волинська область - 26 019 випадків;
Дніпропетровська область - 44 080 випадків;
Донецька область - 25 547 випадків;
Житомирська область - 31 967 випадків;
Закарпатська область - 24 541 випадок;
Запорізька область - 36 539 випадків;
Івано-Франківська область - 39 373 випадки;
Київська область - 43 219 випадків;
Кіровоградська область - 6 254 випадки;
Луганська область - 7 027 випадків;
Львівська область - 49 831 випадок;
Миколаївська область - 21 144 випадки;
Одеська область - 51 148 випадків;
Полтавська область - 25 228 випадків;
Рівненська область - 33 508 випадків;
Сумська область - 33 181 випадок;
Тернопільська область - 29 594 випадки;
Харківська область - 59 285 випадків;
Херсонська область - 11 915 випадків;
Хмельницька область - 32 286 випадків;
Черкаська область - 26 809 випадків;
Чернівецька область - 35 152 випадки;
Чернігівська область - 21 263 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
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