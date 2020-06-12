В Україні зафіксовано 11 590 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу одужало 6 048 осіб, летальних випадків - 167

6 грудня (станом на 9:00) в Україні захворіло - 813 306 осіб, із них одужало 418 581 особа, летальних випадків - 13 588.

Фото: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 518), Одеській (1 002), Запорізькій (817), Київській (809) та Дніпропетровській (798) областях. Кількість захворювань в регіонах: м. Київ - 79 809 випадків; Вінницька область - 18 587 випадків; Волинська область - 26 019 випадків; Дніпропетровська область - 44 080 випадків; Донецька область - 25 547 випадків; Житомирська область - 31 967 випадків; Закарпатська область - 24 541 випадок; Запорізька область - 36 539 випадків; Івано-Франківська область - 39 373 випадки; Київська область - 43 219 випадків; Кіровоградська область - 6 254 випадки; Луганська область - 7 027 випадків; Львівська область - 49 831 випадок; Миколаївська область - 21 144 випадки; Одеська область - 51 148 випадків; Полтавська область - 25 228 випадків; Рівненська область - 33 508 випадків; Сумська область - 33 181 випадок; Тернопільська область - 29 594 випадки; Харківська область - 59 285 випадків; Херсонська область - 11 915 випадків; Хмельницька область - 32 286 випадків; Черкаська область - 26 809 випадків; Чернівецька область - 35 152 випадки; Чернігівська область - 21 263 випадки. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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