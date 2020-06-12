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В Україні зафіксовано 11 590 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За добу одужало 6 048 осіб, летальних випадків - 167
6 грудня (станом на 9:00) в Україні захворіло - 813 306 осіб, із них одужало 418 581 особа, летальних випадків - 13 588.
В Україні зафіксовано 11 590 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  м. Київ (1 518), Одеській (1 002), Запорізькій (817), Київській (809) та Дніпропетровській (798) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ - 79 809 випадків;

Вінницька область - 18 587 випадків;

Волинська область - 26 019 випадків;

Дніпропетровська область - 44 080 випадків;

Донецька область - 25 547 випадків;

Житомирська область - 31 967 випадків;

Закарпатська область - 24 541 випадок;

Запорізька область - 36 539 випадків;

Івано-Франківська область - 39 373 випадки;

Київська область - 43 219 випадків;

Кіровоградська область - 6 254 випадки;

Луганська область - 7 027 випадків;

Львівська область - 49 831 випадок;

Миколаївська область - 21 144 випадки;

Одеська область - 51 148 випадків;

Полтавська область - 25 228 випадків;

Рівненська область - 33 508 випадків;

Сумська область - 33 181 випадок;

Тернопільська область - 29 594 випадки;

Харківська область - 59 285 випадків;

Херсонська область - 11 915 випадків;

Хмельницька область - 32 286 випадків;

Черкаська область - 26 809 випадків;

Чернівецька область - 35 152 випадки;

Чернігівська область - 21 263 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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06 12 2020 10:00
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