В Україні зафіксовано 11 742 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 364), Одеській (1 161), Запорізькій (829), Київській (827) та Дніпропетровській (667) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ - 99 694 випадки;
Вінницька область - 20 781 випадок;
Волинська область - 30 197 випадків;
Дніпропетровська область - 52 068 випадків;
Донецька область - 31 929 випадків;
Житомирська область - 36 061 випадок;
Закарпатська область - 27 003 випадки;
Запорізька область - 46 544 випадки;
Івано-Франківська область - 41 798 випадків;
Київська область - 52 415 випадків;
Кіровоградська область - 7 707 випадків;
Луганська область - 8 640 випадків;
Львівська область - 56 442 випадки;
Миколаївська область - 26 260 випадків;
Одеська область - 63 124 випадки;
Полтавська область - 31 433 випадки;
Рівненська область - 38 315 випадків;
Сумська область - 37 612 випадків;
Тернопільська область - 32 235 випадків;
Харківська область - 64 792 випадки;
Херсонська область - 15 449 випадків;
Хмельницька область - 36 360 випадків;
Черкаська область - 34 451 випадок;
Чернівецька область - 37 949 випадків;
Чернігівська область - 26 864 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
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