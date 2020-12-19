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В Україні зафіксовано 11 742 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19

За добу одужало 13 314, летальних випадків - 213
19 грудня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 956 123 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 574 536 осіб, летальних випадків - 16 469.
В Україні зафіксовано 11 742 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 364), Одеській (1 161), Запорізькій (829), Київській (827) та Дніпропетровській (667) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ - 99 694 випадки;

Вінницька область - 20 781 випадок;

Волинська область - 30 197 випадків;

Дніпропетровська область - 52 068 випадків;

Донецька область - 31 929 випадків;

Житомирська область - 36 061 випадок;

Закарпатська область - 27 003 випадки;

Запорізька область - 46 544 випадки;

Івано-Франківська область - 41 798 випадків;

Київська область - 52 415 випадків;

Кіровоградська область - 7 707 випадків;

Луганська область - 8 640 випадків;

Львівська область - 56 442 випадки;

Миколаївська область - 26 260 випадків;

Одеська область - 63 124 випадки;

Полтавська область - 31 433 випадки;

Рівненська область - 38 315 випадків;

Сумська область - 37 612 випадків;

Тернопільська область - 32 235 випадків;

Харківська область - 64 792 випадки;

Херсонська область - 15 449 випадків;

Хмельницька область - 36 360 випадків;

Черкаська область - 34 451 випадок;

Чернівецька область - 37 949 випадків;

Чернігівська область - 26 864 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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19 12 2020 11:04
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