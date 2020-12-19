В Україні зафіксовано 11 742 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 За добу одужало 13 314, летальних випадків - 213

19 грудня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 956 123 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 574 536 осіб, летальних випадків - 16 469.

Фото: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 364), Одеській (1 161), Запорізькій (829), Київській (827) та Дніпропетровській (667) областях. Кількість захворювань в регіонах: м. Київ - 99 694 випадки; Вінницька область - 20 781 випадок; Волинська область - 30 197 випадків; Дніпропетровська область - 52 068 випадків; Донецька область - 31 929 випадків; Житомирська область - 36 061 випадок; Закарпатська область - 27 003 випадки; Запорізька область - 46 544 випадки; Івано-Франківська область - 41 798 випадків; Київська область - 52 415 випадків; Кіровоградська область - 7 707 випадків; Луганська область - 8 640 випадків; Львівська область - 56 442 випадки; Миколаївська область - 26 260 випадків; Одеська область - 63 124 випадки; Полтавська область - 31 433 випадки; Рівненська область - 38 315 випадків; Сумська область - 37 612 випадків; Тернопільська область - 32 235 випадків; Харківська область - 64 792 випадки; Херсонська область - 15 449 випадків; Хмельницька область - 36 360 випадків; Черкаська область - 34 451 випадок; Чернівецька область - 37 949 випадків; Чернігівська область - 26 864 випадки. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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