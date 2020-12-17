В Україні зафіксовано 12 047 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 512), Одеській (1 064), Запорізькій (858), Київській (626) та Чернігівській (587) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ - 96 672 випадки;
Вінницька область - 20 319 випадків;
Волинська область - 29 390 випадків;
Дніпропетровська область - 50 894 випадки;
Донецька область - 30 896 випадків;
Житомирська область - 35 157 випадків;
Закарпатська область - 26 685 випадків;
Запорізька область - 44 693 випадки;
Івано-Франківська область - 41 356 випадків;
Київська область - 50 666 випадків;
Кіровоградська область - 7 515 випадків;
Луганська область - 8 359 випадків;
Львівська область - 55 291 випадок;
Миколаївська область - 25 287 випадків;
Одеська область - 61 038 випадків;
Полтавська область - 30 783 випадки;
Рівненська область - 37 417 випадків;
Сумська область - 36 599 випадків;
Тернопільська область - 31 874 випадки;
Харківська область - 63 732 випадки;
Херсонська область - 14 858 випадків;
Хмельницька область - 35 632 випадки;
Черкаська область - 33 254 випадки;
Чернівецька область - 37 467 випадків;
Чернігівська область - 25 917 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
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