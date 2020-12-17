В Україні зафіксовано 12 047 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу одужало 12 939, летальних випадків - 252

17 грудня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 931 751 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 548 356, летальних випадків - 15 996.

Фото: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 512), Одеській (1 064), Запорізькій (858), Київській (626) та Чернігівській (587) областях. Кількість захворювань в регіонах: м. Київ - 96 672 випадки; Вінницька область - 20 319 випадків; Волинська область - 29 390 випадків; Дніпропетровська область - 50 894 випадки; Донецька область - 30 896 випадків; Житомирська область - 35 157 випадків; Закарпатська область - 26 685 випадків; Запорізька область - 44 693 випадки; Івано-Франківська область - 41 356 випадків; Київська область - 50 666 випадків; Кіровоградська область - 7 515 випадків; Луганська область - 8 359 випадків; Львівська область - 55 291 випадок; Миколаївська область - 25 287 випадків; Одеська область - 61 038 випадків; Полтавська область - 30 783 випадки; Рівненська область - 37 417 випадків; Сумська область - 36 599 випадків; Тернопільська область - 31 874 випадки; Харківська область - 63 732 випадки; Херсонська область - 14 858 випадків; Хмельницька область - 35 632 випадки; Черкаська область - 33 254 випадки; Чернівецька область - 37 467 випадків; Чернігівська область - 25 917 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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