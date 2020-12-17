Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

В Україні зафіксовано 12 047 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За добу одужало 12 939, летальних випадків - 252
17 грудня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 931 751 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 548 356, летальних випадків - 15 996.
В Україні зафіксовано 12 047 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 512), Одеській (1 064), Запорізькій (858), Київській (626) та Чернігівській (587) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ - 96 672 випадки;

Вінницька область - 20 319 випадків;

Волинська область - 29 390 випадків;

Дніпропетровська область - 50 894 випадки;

Донецька область - 30 896 випадків;

Житомирська область - 35 157 випадків;

Закарпатська область - 26 685 випадків;

Запорізька область - 44 693 випадки;

Івано-Франківська область - 41 356 випадків;

Київська область - 50 666 випадків;

Кіровоградська область - 7 515 випадків;

Луганська область - 8 359 випадків;

Львівська область - 55 291 випадок;

Миколаївська область - 25 287 випадків;

Одеська область - 61 038 випадків;

Полтавська область - 30 783 випадки;

Рівненська область - 37 417 випадків;

Сумська область - 36 599 випадків;

Тернопільська область - 31 874 випадки;

Харківська область - 63 732 випадки;

Херсонська область - 14 858 випадків;

Хмельницька область - 35 632 випадки;

Черкаська область - 33 254 випадки;

Чернівецька область - 37 467 випадків;

Чернігівська область - 25 917 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 12 2020 09:53
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19

Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.