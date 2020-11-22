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В Україні зафіксовано 12 079 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За добу одужало - 4 604 особи, летальних - 138
22 листопада (станом на 9:00) в Україні 624 744 лабораторно підтверджених випадків, із них летальних - 10 951, одужало - 286 917.
В Україні зафіксовано 12 079 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ - 59 006 випадків;

Вінницька область - 15 314 випадків;

Волинська область - 21 456 випадків;

Дніпропетровська область - 28 561 випадок;

Донецька область - 20 026 випадків;

Житомирська область - 26 154 випадки;

Закарпатська область - 21 368 випадків;

Запорізька область - 23 800 випадків;

Івано-Франківська область - 31 859 випадків;

Київська область - 30 342 випадки;

Кіровоградська область - 4 258 випадків;

Луганська область - 5 666 випадків;

Львівська область - 40 879 випадків;

Миколаївська область - 14 957 випадків;

Одеська область - 37 365 випадків;

Полтавська область - 18 243 випадки;

Рівненська область - 27 912 випадків;

Сумська область - 22 612 випадків;

Тернопільська область - 25 566 випадків;

Харківська область - 51 398 випадків;

Херсонська область - 8 549 випадків;

Хмельницька область - 26 227 випадків;

Черкаська область - 17 748 випадків;

Чернівецька область - 31 034 випадки;

Чернігівська область - 14 444 випадки.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  м. Київ (1199), Дніпропетровській (1017), Київській (962), Сумській (779) та Запорізькій (765)  областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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22 11 2020 10:10
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