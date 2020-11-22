В Україні зафіксовано 12 079 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ - 59 006 випадків;
Вінницька область - 15 314 випадків;
Волинська область - 21 456 випадків;
Дніпропетровська область - 28 561 випадок;
Донецька область - 20 026 випадків;
Житомирська область - 26 154 випадки;
Закарпатська область - 21 368 випадків;
Запорізька область - 23 800 випадків;
Івано-Франківська область - 31 859 випадків;
Київська область - 30 342 випадки;
Кіровоградська область - 4 258 випадків;
Луганська область - 5 666 випадків;
Львівська область - 40 879 випадків;
Миколаївська область - 14 957 випадків;
Одеська область - 37 365 випадків;
Полтавська область - 18 243 випадки;
Рівненська область - 27 912 випадків;
Сумська область - 22 612 випадків;
Тернопільська область - 25 566 випадків;
Харківська область - 51 398 випадків;
Херсонська область - 8 549 випадків;
Хмельницька область - 26 227 випадків;
Черкаська область - 17 748 випадків;
Чернівецька область - 31 034 випадки;
Чернігівська область - 14 444 випадки.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1199), Дніпропетровській (1017), Київській (962), Сумській (779) та Запорізькій (765) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У Відні запустили спеціальний трамвай для вакцинації від грипу
- ВІДЕО Школи в двох областях повністю відкрилися для учнів
- ВІДЕО У міськраді підтвердили: Кернеса справді доставили до лікарні в Німеччині
- У Бразилії учасник випробувань "оксфордської" вакцини від COVID-19 помер від ускладнень COVID-19
- Тривимірний друк всередині тіла може зафіксувати виразки шлунку