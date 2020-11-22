В Україні зафіксовано 12 079 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу одужало - 4 604 особи, летальних - 138

22 листопада (станом на 9:00) в Україні 624 744 лабораторно підтверджених випадків, із них летальних - 10 951, одужало - 286 917.

Фото: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

Кількість захворювань в регіонах: м. Київ - 59 006 випадків; Вінницька область - 15 314 випадків; Волинська область - 21 456 випадків; Дніпропетровська область - 28 561 випадок; Донецька область - 20 026 випадків; Житомирська область - 26 154 випадки; Закарпатська область - 21 368 випадків; Запорізька область - 23 800 випадків; Івано-Франківська область - 31 859 випадків; Київська область - 30 342 випадки; Кіровоградська область - 4 258 випадків; Луганська область - 5 666 випадків; Львівська область - 40 879 випадків; Миколаївська область - 14 957 випадків; Одеська область - 37 365 випадків; Полтавська область - 18 243 випадки; Рівненська область - 27 912 випадків; Сумська область - 22 612 випадків; Тернопільська область - 25 566 випадків; Харківська область - 51 398 випадків; Херсонська область - 8 549 випадків; Хмельницька область - 26 227 випадків; Черкаська область - 17 748 випадків; Чернівецька область - 31 034 випадки; Чернігівська область - 14 444 випадки. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1199), Дніпропетровській (1017), Київській (962), Сумській (779) та Запорізькій (765) областях. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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