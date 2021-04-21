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В Україні зафіксовано 12 162 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За останню добу одужало - 14 720 осіб, летальних випадків - 429
21 квітня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 1 974 118 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 514 472 особи, летальних випадків - 40 796.
В Україні зафіксовано 12 162 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: з вільних джерел

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (965), Харківській (938), Київській (881), Запорізькій (845) та Дніпропетровській (771) областях. 

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ - 965 випадків;

Вінницька область - 327 випадків;

Волинська область - 382 випадки;

Дніпропетровська область - 771 випадок;

Донецька область - 735 випадків;

Житомирська область - 276 випадків;

Закарпатська область - 104 випадки;

Запорізька область - 845 випадків;

Івано-Франківська область - 106 випадків;

Київська область - 881 випадок;

Кіровоградська область - 126 випадків;

Луганська область - 336 випадків;

Львівська область - 492 випадки;

Миколаївська область - 397 випадків;

Одеська область - 769 випадків;

Полтавська область - 539 випадків;

Рівненська область - 616 випадків;

Сумська область - 437 випадків;

Тернопільська область - 269 випадків;

Харківська область - 938 випадків;

Херсонська область - 171 випадок;

Хмельницька область - 717 випадків;

Черкаська область - 622 випадки;

Чернівецька область - 202 випадки;

Чернігівська область - 139 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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21 04 2021 14:38
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