В Україні зафіксовано 12 162 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (965), Харківській (938), Київській (881), Запорізькій (845) та Дніпропетровській (771) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ - 965 випадків;
Вінницька область - 327 випадків;
Волинська область - 382 випадки;
Дніпропетровська область - 771 випадок;
Донецька область - 735 випадків;
Житомирська область - 276 випадків;
Закарпатська область - 104 випадки;
Запорізька область - 845 випадків;
Івано-Франківська область - 106 випадків;
Київська область - 881 випадок;
Кіровоградська область - 126 випадків;
Луганська область - 336 випадків;
Львівська область - 492 випадки;
Миколаївська область - 397 випадків;
Одеська область - 769 випадків;
Полтавська область - 539 випадків;
Рівненська область - 616 випадків;
Сумська область - 437 випадків;
Тернопільська область - 269 випадків;
Харківська область - 938 випадків;
Херсонська область - 171 випадок;
Хмельницька область - 717 випадків;
Черкаська область - 622 випадки;
Чернівецька область - 202 випадки;
Чернігівська область - 139 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
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