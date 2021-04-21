В Україні зафіксовано 12 162 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За останню добу одужало - 14 720 осіб, летальних випадків - 429

21 квітня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 1 974 118 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 514 472 особи, летальних випадків - 40 796.

Фото: з вільних джерел

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (965), Харківській (938), Київській (881), Запорізькій (845) та Дніпропетровській (771) областях. Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ - 965 випадків; Вінницька область - 327 випадків; Волинська область - 382 випадки; Дніпропетровська область - 771 випадок; Донецька область - 735 випадків; Житомирська область - 276 випадків; Закарпатська область - 104 випадки; Запорізька область - 845 випадків; Івано-Франківська область - 106 випадків; Київська область - 881 випадок; Кіровоградська область - 126 випадків; Луганська область - 336 випадків; Львівська область - 492 випадки; Миколаївська область - 397 випадків; Одеська область - 769 випадків; Полтавська область - 539 випадків; Рівненська область - 616 випадків; Сумська область - 437 випадків; Тернопільська область - 269 випадків; Харківська область - 938 випадків; Херсонська область - 171 випадок; Хмельницька область - 717 випадків; Черкаська область - 622 випадки; Чернівецька область - 202 випадки; Чернігівська область - 139 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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