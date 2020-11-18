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В Україні зафіксовано ​​12 496 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За добу одужало - 8 096 осіб, летальних випадків - 256
18 листопада (станом на 9:00)в Україні захворіло - 570 153 лабораторно підтверджених випадків, із них летальних - 10 112, одужало – 259 079 осіб.
В Україні зафіксовано ​​12 496 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ - 53 855 випадків;

Вінницька область - 14 306 випадків;

Волинська область - 19 648 випадків;

Дніпропетровська область - 23 900 випадків;

Донецька область - 18 257 випадків;

Житомирська область - 23 988 випадків;

Закарпатська область - 20 146 випадків;

Запорізька область - 20 733 випадки;

Івано-Франківська область - 29 542 випадки;

Київська область - 26 561 випадок;

Кіровоградська область - 3 818 випадків;

Луганська область - 5 286 випадків;

Львівська область - 38 577 випадків;

Миколаївська область - 13 394 випадки;

Одеська область - 34 806 випадків;

Полтавська область - 16 418 випадків;

Рівненська область - 25 904 випадки;

Сумська область - 19 514 випадків;

Тернопільська область - 24 242 випадки;

Харківська область - 49 067 випадків;

Херсонська область - 7 624 випадки;

Хмельницька область - 23 952 випадки;

Черкаська область - 15 033 випадки;

Чернівецька область - 29 126 випадків;

Чернігівська область - 12 456 випадків.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  м. Київ (1 213), Дніпропетровській (1 023), Черкаській (800), Київській (774) та Запорізькій (708) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

 
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18 11 2020 10:30
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