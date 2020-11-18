В Україні зафіксовано ​​12 496 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу одужало - 8 096 осіб, летальних випадків - 256

18 листопада (станом на 9:00)в Україні захворіло - 570 153 лабораторно підтверджених випадків, із них летальних - 10 112, одужало – 259 079 осіб.

Фото: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

Кількість захворювань в регіонах: м. Київ - 53 855 випадків; Вінницька область - 14 306 випадків; Волинська область - 19 648 випадків; Дніпропетровська область - 23 900 випадків; Донецька область - 18 257 випадків; Житомирська область - 23 988 випадків; Закарпатська область - 20 146 випадків; Запорізька область - 20 733 випадки; Івано-Франківська область - 29 542 випадки; Київська область - 26 561 випадок; Кіровоградська область - 3 818 випадків; Луганська область - 5 286 випадків; Львівська область - 38 577 випадків; Миколаївська область - 13 394 випадки; Одеська область - 34 806 випадків; Полтавська область - 16 418 випадків; Рівненська область - 25 904 випадки; Сумська область - 19 514 випадків; Тернопільська область - 24 242 випадки; Харківська область - 49 067 випадків; Херсонська область - 7 624 випадки; Хмельницька область - 23 952 випадки; Черкаська область - 15 033 випадки; Чернівецька область - 29 126 випадків; Чернігівська область - 12 456 випадків. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 213), Дніпропетровській (1 023), Черкаській (800), Київській (774) та Запорізькій (708) областях. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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