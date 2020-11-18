В Україні зафіксовано 12 496 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ - 53 855 випадків;
Вінницька область - 14 306 випадків;
Волинська область - 19 648 випадків;
Дніпропетровська область - 23 900 випадків;
Донецька область - 18 257 випадків;
Житомирська область - 23 988 випадків;
Закарпатська область - 20 146 випадків;
Запорізька область - 20 733 випадки;
Івано-Франківська область - 29 542 випадки;
Київська область - 26 561 випадок;
Кіровоградська область - 3 818 випадків;
Луганська область - 5 286 випадків;
Львівська область - 38 577 випадків;
Миколаївська область - 13 394 випадки;
Одеська область - 34 806 випадків;
Полтавська область - 16 418 випадків;
Рівненська область - 25 904 випадки;
Сумська область - 19 514 випадків;
Тернопільська область - 24 242 випадки;
Харківська область - 49 067 випадків;
Херсонська область - 7 624 випадки;
Хмельницька область - 23 952 випадки;
Черкаська область - 15 033 випадки;
Чернівецька область - 29 126 випадків;
Чернігівська область - 12 456 випадків.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 213), Дніпропетровській (1 023), Черкаській (800), Київській (774) та Запорізькій (708) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
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