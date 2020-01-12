В Україні зафіксовано 12 498 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ - 72 277 випадків;
Вінницька область - 17 569 випадків;
Волинська область - 24 483 випадки;
Дніпропетровська область - 39 659 випадків;
Донецька область - 23 157 випадків;
Житомирська область - 30 100 випадків;
Закарпатська область - 23 438 випадків;
Запорізька область - 31 608 випадків;
Івано-Франківська область - 37 017 випадків;
Київська область - 38 528 випадків;
Кіровоградська область - 5 382 випадки;
Луганська область - 6 350 випадків;
Львівська область - 46 891 випадок;
Миколаївська область - 18 985 випадків;
Одеська область - 45 838 випадків;
Полтавська область - 22 763 випадки;
Рівненська область - 31 283 випадки;
Сумська область - 29 627 випадків;
Тернопільська область - 28 095 випадків;
Харківська область - 55 702 випадки;
Херсонська область - 10 371 випадок;
Хмельницька область - 29 751 випадок;
Черкаська область - 23 590 випадків;
Чернівецька область - 33 942 випадки;
Чернігівська область - 18 717 випадків.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 799), Одеській (889), Дніпропетровській (870), Київській (841) та Львівській (813) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
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