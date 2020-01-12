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В Україні зафіксовано 12 498 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За добу одужало - 10 023 особи, летальних випадків - 221
1 грудня (станом на 9:00) в Україні захворіло - 745 123 особи, із них летальних випадків - 12 548, одужало - 355 172 особи.
В Україні зафіксовано 12 498 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ - 72 277 випадків;

Вінницька область - 17 569 випадків;

Волинська область - 24 483 випадки;

Дніпропетровська область - 39 659 випадків;

Донецька область - 23 157 випадків;

Житомирська область - 30 100 випадків;

Закарпатська область - 23 438 випадків;

Запорізька область - 31 608 випадків;

Івано-Франківська область - 37 017 випадків;

Київська область - 38 528 випадків;

Кіровоградська область - 5 382 випадки;

Луганська область - 6 350 випадків;

Львівська область - 46 891 випадок;

Миколаївська область - 18 985 випадків;

Одеська область - 45 838 випадків;

Полтавська область - 22 763 випадки;

Рівненська область - 31 283 випадки;

Сумська область - 29 627 випадків;

Тернопільська область - 28 095 випадків;

Харківська область - 55 702 випадки;

Херсонська область - 10 371 випадок;

Хмельницька область - 29 751 випадок;

Черкаська область - 23 590 випадків;

Чернівецька область - 33 942 випадки;

Чернігівська область - 18 717 випадків.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  м. Київ (1 799), Одеській (889), Дніпропетровській (870), Київській (841) та Львівській (813) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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01 12 2020 10:53
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