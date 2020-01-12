В Україні зафіксовано 12 498 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу одужало - 10 023 особи, летальних випадків - 221

1 грудня (станом на 9:00) в Україні захворіло - 745 123 особи, із них летальних випадків - 12 548, одужало - 355 172 особи.

Фото: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

Кількість захворювань в регіонах: м. Київ - 72 277 випадків; Вінницька область - 17 569 випадків; Волинська область - 24 483 випадки; Дніпропетровська область - 39 659 випадків; Донецька область - 23 157 випадків; Житомирська область - 30 100 випадків; Закарпатська область - 23 438 випадків; Запорізька область - 31 608 випадків; Івано-Франківська область - 37 017 випадків; Київська область - 38 528 випадків; Кіровоградська область - 5 382 випадки; Луганська область - 6 350 випадків; Львівська область - 46 891 випадок; Миколаївська область - 18 985 випадків; Одеська область - 45 838 випадків; Полтавська область - 22 763 випадки; Рівненська область - 31 283 випадки; Сумська область - 29 627 випадків; Тернопільська область - 28 095 випадків; Харківська область - 55 702 випадки; Херсонська область - 10 371 випадок; Хмельницька область - 29 751 випадок; Черкаська область - 23 590 випадків; Чернівецька область - 33 942 випадки; Чернігівська область - 18 717 випадків. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 799), Одеській (889), Дніпропетровській (870), Київській (841) та Львівській (813) областях. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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