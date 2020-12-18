В Україні зафіксовано 12 630 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 658), Запорізькій (1 022), Одеській (925), Київській (922) та Черкаській (583) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ - 98 330 випадків;
Вінницька область - 20 578 випадків;
Волинська область - 29 817 випадків;
Дніпропетровська область - 51 401 випадок;
Донецька область - 31 449 випадків;
Житомирська область - 35 662 випадки;
Закарпатська область - 26 855 випадків;
Запорізька область - 45 715 випадків;
Івано-Франківська область - 41 644 випадки;
Київська область - 51 588 випадків;
Кіровоградська область - 7 621 випадок;
Луганська область - 8 533 випадки;
Львівська область - 55 860 випадків;
Миколаївська область - 25 826 випадків;
Одеська область - 61 963 випадки;
Полтавська область - 31 097 випадків;
Рівненська область - 37 840 випадків;
Сумська область - 37 157 випадків;
Тернопільська область - 32 089 випадків;
Харківська область - 64 237 випадків;
Херсонська область - 15 151 випадок;
Хмельницька область - 36 027 випадків;
Черкаська область - 33 837 випадків;
Чернівецька область - 37 695 випадків;
Чернігівська область - 26 409 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
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