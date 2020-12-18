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В Україні зафіксовано 12 630 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За добу одужало 12 866 осіб, летальних випадків - 260
18 грудня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 944 381 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 561 222, летальних випадків - 16 256.
В Україні зафіксовано 12 630 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 658), Запорізькій (1 022), Одеській (925), Київській (922) та Черкаській (583) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ - 98 330 випадків;

Вінницька область - 20 578 випадків;

Волинська область - 29 817 випадків;

Дніпропетровська область - 51 401 випадок;

Донецька область - 31 449 випадків;

Житомирська область - 35 662 випадки;

Закарпатська область - 26 855 випадків;

Запорізька область - 45 715 випадків;

Івано-Франківська область - 41 644 випадки;

Київська область - 51 588 випадків;

Кіровоградська область - 7 621 випадок;

Луганська область - 8 533 випадки;

Львівська область - 55 860 випадків;

Миколаївська область - 25 826 випадків;

Одеська область - 61 963 випадки;

Полтавська область - 31 097 випадків;

Рівненська область - 37 840 випадків;

Сумська область - 37 157 випадків;

Тернопільська область - 32 089 випадків;

Харківська область - 64 237 випадків;

Херсонська область - 15 151 випадок;

Хмельницька область - 36 027 випадків;

Черкаська область - 33 837 випадків;

Чернівецька область - 37 695 випадків;

Чернігівська область - 26 409 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

 
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18 12 2020 12:55
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