В Україні зафіксовано 12 630 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу одужало 12 866 осіб, летальних випадків - 260

18 грудня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 944 381 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 561 222, летальних випадків - 16 256.

Фото: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 658), Запорізькій (1 022), Одеській (925), Київській (922) та Черкаській (583) областях. Кількість захворювань в регіонах: м. Київ - 98 330 випадків; Вінницька область - 20 578 випадків; Волинська область - 29 817 випадків; Дніпропетровська область - 51 401 випадок; Донецька область - 31 449 випадків; Житомирська область - 35 662 випадки; Закарпатська область - 26 855 випадків; Запорізька область - 45 715 випадків; Івано-Франківська область - 41 644 випадки; Київська область - 51 588 випадків; Кіровоградська область - 7 621 випадок; Луганська область - 8 533 випадки; Львівська область - 55 860 випадків; Миколаївська область - 25 826 випадків; Одеська область - 61 963 випадки; Полтавська область - 31 097 випадків; Рівненська область - 37 840 випадків; Сумська область - 37 157 випадків; Тернопільська область - 32 089 випадків; Харківська область - 64 237 випадків; Херсонська область - 15 151 випадок; Хмельницька область - 36 027 випадків; Черкаська область - 33 837 випадків; Чернівецька область - 37 695 випадків; Чернігівська область - 26 409 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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