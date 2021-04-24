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В Україні зафіксовано 12 711 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За останню добу одужало - 13 687 осіб, летальних випадків - 392
24 квітня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 2 017 341 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 565 954 особи, летальних випадків - 42 092.
В Україні зафіксовано 12 711 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Центр громадського здоров'я

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 268), м. Київ (1 027), Харківській (964), Одеській (841) та Київській (815) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ - 1 027 випадків;

Вінницька область - 332  випадки;

Волинська область - 346 випадків;

Дніпропетровська область - 1 268 випадків;

Донецька область - 754 випадки;

Житомирська область - 288 випадків;

Закарпатська область - 219 випадків;

Запорізька область - 621 випадок;

Івано-Франківська область - 123 випадки;

Київська область - 815 випадків;

Кіровоградська область - 197 випадків;

Луганська область - 255 випадків;

Львівська область - 747 випадків;

Миколаївська область - 299 випадків;

Одеська область - 841 випадок;

Полтавська область - 641 випадок;

Рівненська область - 518 випадків;

Сумська область - 370 випадків;

Тернопільська область - 268 випадків;

Харківська область - 964 випадки;

Херсонська область - 201 випадок;

Хмельницька область - 479 випадків;

Черкаська область - 592 випадки;

Чернівецька область - 166 випадків;

Чернігівська область - 380 випадків. 

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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24 04 2021 16:17
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