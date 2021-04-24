В Україні зафіксовано 12 711 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 268), м. Київ (1 027), Харківській (964), Одеській (841) та Київській (815) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ - 1 027 випадків;
Вінницька область - 332 випадки;
Волинська область - 346 випадків;
Дніпропетровська область - 1 268 випадків;
Донецька область - 754 випадки;
Житомирська область - 288 випадків;
Закарпатська область - 219 випадків;
Запорізька область - 621 випадок;
Івано-Франківська область - 123 випадки;
Київська область - 815 випадків;
Кіровоградська область - 197 випадків;
Луганська область - 255 випадків;
Львівська область - 747 випадків;
Миколаївська область - 299 випадків;
Одеська область - 841 випадок;
Полтавська область - 641 випадок;
Рівненська область - 518 випадків;
Сумська область - 370 випадків;
Тернопільська область - 268 випадків;
Харківська область - 964 випадки;
Херсонська область - 201 випадок;
Хмельницька область - 479 випадків;
Черкаська область - 592 випадки;
Чернівецька область - 166 випадків;
Чернігівська область - 380 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО В Україну доставили першу партію вакцини від коронавірусу
- ФОТО У Відні запустили спеціальний трамвай для вакцинації від грипу
- ВІДЕО Школи в двох областях повністю відкрилися для учнів
- Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19
- Як штучний інтелект може допомогти у боротьбі зі стресом