В Україні зафіксовано 12 711 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За останню добу одужало - 13 687 осіб, летальних випадків - 392

24 квітня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 2 017 341 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 565 954 особи, летальних випадків - 42 092.

Фото: Центр громадського здоров'я

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 268), м. Київ (1 027), Харківській (964), Одеській (841) та Київській (815) областях. Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ - 1 027 випадків; Вінницька область - 332 випадки; Волинська область - 346 випадків; Дніпропетровська область - 1 268 випадків; Донецька область - 754 випадки; Житомирська область - 288 випадків; Закарпатська область - 219 випадків; Запорізька область - 621 випадок; Івано-Франківська область - 123 випадки; Київська область - 815 випадків; Кіровоградська область - 197 випадків; Луганська область - 255 випадків; Львівська область - 747 випадків; Миколаївська область - 299 випадків; Одеська область - 841 випадок; Полтавська область - 641 випадок; Рівненська область - 518 випадків; Сумська область - 370 випадків; Тернопільська область - 268 випадків; Харківська область - 964 випадки; Херсонська область - 201 випадок; Хмельницька область - 479 випадків; Черкаська область - 592 випадки; Чернівецька область - 166 випадків; Чернігівська область - 380 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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