В Україні зафіксовано 12 946 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (1 310), Вінницькій (940), м. Київ (896), Одеській (757), Львівській (704) та Київській (697) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ - 896 випадків;
Вінницька область - 940 випадків;
Волинська область - 272 випадки;
Дніпропетровська область - 665 випадків;
Донецька область - 499 випадків;
Житомирська область - 1 310 випадків;
Закарпатська - 568 випадків;
Запорізька область - 272 випадки;
Івано-Франківська область - 695 випадків;
Київська область - 697 випадків;
Кіровоградська область - 78 випадків;
Луганська область - 111 випадків;
Львівська область - 704 випадки;
Миколаївська область - 358 випадків;
Одеська область - 757 випадків;
Полтавська область - 304 випадки;
Рівненська область - 269 випадків;
Сумська область - 431 випадок;
Тернопільська область - 566 випадків;
Харківська область - 688 випадків;
Херсонська область - 87 випадків;
Хмельницька область - 491 випадок;
Черкаська область - 338 випадків;
Чернівецька область - 658 випадків;
Чернігівська область - 292 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
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