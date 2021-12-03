Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

В Україні зафіксовано 12 946 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За добу одужало - 4 630 осіб, летальних випадків - 230
12 березня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 1 438 468 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 214 876 осіб, летальних випадків - 27 915.
В Україні зафіксовано 12 946 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 КЗ

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (1 310), Вінницькій (940), м. Київ (896), Одеській (757), Львівській (704) та Київській (697) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ - 896 випадків;

Вінницька область - 940 випадків;

Волинська область - 272 випадки;

Дніпропетровська область - 665 випадків;

Донецька область - 499 випадків;

Житомирська область - 1 310 випадків;

Закарпатська - 568 випадків;

Запорізька область - 272 випадки;

Івано-Франківська область - 695 випадків;

Київська область - 697 випадків;

Кіровоградська область - 78 випадків;

Луганська область - 111 випадків;

Львівська область - 704 випадки;

Миколаївська область - 358 випадків;

Одеська область - 757 випадків;

Полтавська область - 304 випадки;

Рівненська область - 269 випадків;

Сумська область - 431 випадок;

Тернопільська область - 566 випадків;

Харківська область - 688 випадків;

Херсонська область - 87 випадків;

Хмельницька область - 491 випадок;

Черкаська область - 338 випадків;

Чернівецька область - 658 випадків;

Чернігівська область - 292 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 03 2021 09:36
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19

Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.