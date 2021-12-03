В Україні зафіксовано 12 946 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу одужало - 4 630 осіб, летальних випадків - 230

12 березня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 1 438 468 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 214 876 осіб, летальних випадків - 27 915.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (1 310), Вінницькій (940), м. Київ (896), Одеській (757), Львівській (704) та Київській (697) областях. Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ - 896 випадків; Вінницька область - 940 випадків; Волинська область - 272 випадки; Дніпропетровська область - 665 випадків; Донецька область - 499 випадків; Житомирська область - 1 310 випадків; Закарпатська - 568 випадків; Запорізька область - 272 випадки; Івано-Франківська область - 695 випадків; Київська область - 697 випадків; Кіровоградська область - 78 випадків; Луганська область - 111 випадків; Львівська область - 704 випадки; Миколаївська область - 358 випадків; Одеська область - 757 випадків; Полтавська область - 304 випадки; Рівненська область - 269 випадків; Сумська область - 431 випадок; Тернопільська область - 566 випадків; Харківська область - 688 випадків; Херсонська область - 87 випадків; Хмельницька область - 491 випадок; Черкаська область - 338 випадків; Чернівецька область - 658 випадків; Чернігівська область - 292 випадки. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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