В Україні зафіксовано ​​13 276 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу одужало - 4 897 осіб, летальних випадків - 243

13 березня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 1 451 744 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 219 773 особи, летальних випадків - 28 158.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Києві (1 049), Житомирській (971), Вінницькій (933), Київській (913), Львівській (879) та Харківській (837) областях. Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ - 1 049 випадків; Вінницька область - 933 випадки; Волинська область - 261 випадок; Дніпропетровська область - 693 випадки; Донецька область - 464 випадки; Житомирська область - 971 випадок; Закарпатська область - 625 випадків; Запорізька область - 345 випадків; Івано-Франківська область - 719 випадків; Київська область - 913 випадків; Кіровоградська область - 84 випадки; Луганська область - 91 випадок; Львівська область - 879 випадків; Миколаївська область - 378 випадків; Одеська область - 767 випадків; Полтавська область - 244 випадки; Рівненська область - 380 випадків; Сумська область - 275 випадків; Тернопільська область - 399 випадків; Харківська область - 837 випадків; Херсонська область - 84 випадки; Хмельницька область - 605 випадків; Черкаська область - 313 випадків; Чернівецька область - 625 випадків; Чернігівська область - 342 випадки. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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