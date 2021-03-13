Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

В Україні зафіксовано ​​13 276 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За добу одужало - 4 897 осіб, летальних випадків - 243
13 березня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 1 451 744 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 219 773 особи, летальних випадків - 28 158.
В Україні зафіксовано ​​13 276 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 КЗ

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Києві (1 049), Житомирській (971), Вінницькій (933), Київській (913), Львівській (879) та Харківській (837) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ - 1 049 випадків;

Вінницька область - 933 випадки;

Волинська область - 261 випадок;

Дніпропетровська область - 693 випадки;

Донецька область - 464 випадки;

Житомирська область - 971 випадок;

Закарпатська область - 625 випадків;

Запорізька область - 345 випадків;

Івано-Франківська область - 719 випадків;

Київська область - 913 випадків;

Кіровоградська область - 84 випадки;

Луганська область - 91 випадок;

Львівська область - 879 випадків;

Миколаївська область - 378 випадків;

Одеська область - 767 випадків;

Полтавська область - 244 випадки;

Рівненська область - 380 випадків;

Сумська область - 275 випадків;

Тернопільська область - 399 випадків;

Харківська область - 837 випадків;

Херсонська область - 84 випадки;

Хмельницька область - 605 випадків;

Черкаська область - 313 випадків;

Чернівецька область - 625 випадків;

Чернігівська область - 342 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 03 2021 10:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19

Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.