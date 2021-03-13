В Україні зафіксовано 13 276 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Києві (1 049), Житомирській (971), Вінницькій (933), Київській (913), Львівській (879) та Харківській (837) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ - 1 049 випадків;
Вінницька область - 933 випадки;
Волинська область - 261 випадок;
Дніпропетровська область - 693 випадки;
Донецька область - 464 випадки;
Житомирська область - 971 випадок;
Закарпатська область - 625 випадків;
Запорізька область - 345 випадків;
Івано-Франківська область - 719 випадків;
Київська область - 913 випадків;
Кіровоградська область - 84 випадки;
Луганська область - 91 випадок;
Львівська область - 879 випадків;
Миколаївська область - 378 випадків;
Одеська область - 767 випадків;
Полтавська область - 244 випадки;
Рівненська область - 380 випадків;
Сумська область - 275 випадків;
Тернопільська область - 399 випадків;
Харківська область - 837 випадків;
Херсонська область - 84 випадки;
Хмельницька область - 605 випадків;
Черкаська область - 313 випадків;
Чернівецька область - 625 випадків;
Чернігівська область - 342 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
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