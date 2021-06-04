В Україні зафіксовано ​​13 276 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу одужало - 10 240 осіб, летальних випадків - 430

6 квітня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 1 769 164 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 362 379 осіб, летальних випадків - 35 017.

Фото: Центр громадського здоров'я

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1 436), м. Київ (1 432), Львівській (1 105), Київській (889) та Харківській (878) областях. Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ - 1 432 випадки; Вінницька область - 446 випадків; Волинська область - 317 випадків; Дніпропетровська область - 844 випадки; Донецька область - 523 випадки; Житомирська область - 213 випадків; Закарпатська - 389 випадків; Запорізька область - 611 випадків; Івано-Франківська область - 85 випадків; Київська область - 889 випадків; Кіровоградська область - 99 випадків; Луганська область - 217 випадків; Львівська область - 1 105 випадків; Миколаївська область - 369 випадків; Одеська область - 1 436 випадків; Полтавська область - 730 випадків; Рівненська область - 503 випадки; Сумська область - 205 випадків; Тернопільська область - 511 випадків; Харківська область - 878 випадків; Херсонська область - 111 випадків; Хмельницька область - 352 випадки; Черкаська область - 599 випадків; Чернівецька область - 361 випадок; Чернігівська область - 51 випадок. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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