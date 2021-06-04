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В Україні зафіксовано ​​13 276 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За добу одужало - 10 240 осіб, летальних випадків - 430
6 квітня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 1 769 164 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 362 379 осіб, летальних випадків - 35 017.
В Україні зафіксовано ​​13 276 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Центр громадського здоров'я

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1 436), м. Київ (1 432), Львівській (1 105), Київській (889) та Харківській (878) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ - 1 432 випадки;

Вінницька область - 446 випадків;

Волинська область - 317 випадків;

Дніпропетровська область - 844 випадки;

Донецька область - 523 випадки;

Житомирська область - 213 випадків;

Закарпатська - 389 випадків;

Запорізька область - 611 випадків;

Івано-Франківська область - 85 випадків;

Київська область - 889 випадків;

Кіровоградська область - 99 випадків;

Луганська область - 217 випадків;

Львівська область - 1 105 випадків;

Миколаївська область - 369 випадків;

Одеська область - 1 436 випадків;

Полтавська область - 730 випадків;

Рівненська область - 503 випадки;

Сумська область - 205 випадків;

Тернопільська область - 511 випадків;

Харківська область - 878 випадків;

Херсонська область - 111 випадків;

Хмельницька область - 352 випадки;

Черкаська область - 599 випадків;

Чернівецька область - 361 випадок;

Чернігівська область - 51 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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06 04 2021 11:11
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