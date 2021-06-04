В Україні зафіксовано 13 276 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1 436), м. Київ (1 432), Львівській (1 105), Київській (889) та Харківській (878) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ - 1 432 випадки;
Вінницька область - 446 випадків;
Волинська область - 317 випадків;
Дніпропетровська область - 844 випадки;
Донецька область - 523 випадки;
Житомирська область - 213 випадків;
Закарпатська - 389 випадків;
Запорізька область - 611 випадків;
Івано-Франківська область - 85 випадків;
Київська область - 889 випадків;
Кіровоградська область - 99 випадків;
Луганська область - 217 випадків;
Львівська область - 1 105 випадків;
Миколаївська область - 369 випадків;
Одеська область - 1 436 випадків;
Полтавська область - 730 випадків;
Рівненська область - 503 випадки;
Сумська область - 205 випадків;
Тернопільська область - 511 випадків;
Харківська область - 878 випадків;
Херсонська область - 111 випадків;
Хмельницька область - 352 випадки;
Черкаська область - 599 випадків;
Чернівецька область - 361 випадок;
Чернігівська область - 51 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
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