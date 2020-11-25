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В Україні зафіксовано 13 882 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

25 листопада (станом на 9:00) в Україні 661 858 лабораторно підтверджених випадків, із них летальних - 11 492, одужало - 307 778.
В Україні зафіксовано 13 882 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 KZ

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 61 640 випадків;

Вінницька область – 15 658 випадків;

Волинська область – 22 221 випадок;

Дніпропетровська область – 30 606 випадків;

Донецька область – 20 498 випадків;

Житомирська область – 27 157 випадків;

Закарпатська область – 21 903 випадки;

Запорізька область – 25 242 випадки;

Івано-Франківська область – 32 826 випадків;

Київська область – 32 301 випадок;

Кіровоградська область – 4 455 випадків;

Луганська область – 5 719 випадків;

Львівська область – 42 050 випадків;

Миколаївська область – 15 745 випадків;

Одеська область – 38 766 випадків;

Полтавська область –  19 143 випадки;

Рівненська область – 28 461 випадок;

Сумська область – 23 896 випадків;

Тернопільська область – 26 051 випадок;

Харківська область – 51 992 випадки;

Херсонська область – 8 869 випадків;

Хмельницька область – 26 624 випадки;

Черкаська область – 19 038 випадків;

Чернівецька область – 31 710 випадків;

Чернігівська область – 15 405 випадків.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  Дніпропетровській (1 255), Запорізькій (1 086), м. Київ (980), Одеській (976) та Київській (961) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Інформація з офіційного телеграм-каналу "Коронавірус_Інфо"

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25 11 2020 17:56
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