В Україні зафіксовано 13 882 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

25 листопада (станом на 9:00) в Україні 661 858 лабораторно підтверджених випадків, із них летальних - 11 492, одужало - 307 778.

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Кількість захворювань в регіонах: м. Київ – 61 640 випадків; Вінницька область – 15 658 випадків; Волинська область – 22 221 випадок; Дніпропетровська область – 30 606 випадків; Донецька область – 20 498 випадків; Житомирська область – 27 157 випадків; Закарпатська область – 21 903 випадки; Запорізька область – 25 242 випадки; Івано-Франківська область – 32 826 випадків; Київська область – 32 301 випадок; Кіровоградська область – 4 455 випадків; Луганська область – 5 719 випадків; Львівська область – 42 050 випадків; Миколаївська область – 15 745 випадків; Одеська область – 38 766 випадків; Полтавська область – 19 143 випадки; Рівненська область – 28 461 випадок; Сумська область – 23 896 випадків; Тернопільська область – 26 051 випадок; Харківська область – 51 992 випадки; Херсонська область – 8 869 випадків; Хмельницька область – 26 624 випадки; Черкаська область – 19 038 випадків; Чернівецька область – 31 710 випадків; Чернігівська область – 15 405 випадків. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 255), Запорізькій (1 086), м. Київ (980), Одеській (976) та Київській (961) областях. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Інформація з офіційного телеграм-каналу "Коронавірус_Інфо"

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