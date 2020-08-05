В Україні зафіксовано 14195 випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу зафіксовано 504 нові випадки

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 8 травня в Україні 14195 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 361 летальний, 2706 пацієнтів одужало.

Фото: Офіційний Telegram канал МОЗ

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 514 випадків; Волинська область — 424 випадки; Дніпропетровська область — 652 випадки; Донецька область — 91 випадок; Житомирська область — 480 випадків; Закарпатська область — 644 випадки; Запорізька область — 312 випадків; Івано-Франківська область — 1078 випадків; Кіровоградська область — 408 випадків; м. Київ — 1721 випадок; Київська область — 935 випадків; Львівська область — 660 випадків; Луганська область — 42 випадки; Миколаївська область — 179 випадків; Одеська область — 583 випадки; Полтавська область — 239 випадків; Рівненська область — 855 випадків; Сумська область — 147 випадків; Тернопільська область — 959 випадків; Харківська область — 478 випадків; Херсонська область — 149 випадків; Хмельницька область — 148 випадків; Чернівецька область — 2097 випадків; Черкаська область — 331 випадок; Чернігівська область — 69 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 8 травня 2020 року до Центру надійшло 1148 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 37052 повідомлення про підозру на COVID-19.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію