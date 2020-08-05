В Україні зафіксовано 14195 випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 514 випадків;
Волинська область — 424 випадки;
Дніпропетровська область — 652 випадки;
Донецька область — 91 випадок;
Житомирська область — 480 випадків;
Закарпатська область — 644 випадки;
Запорізька область — 312 випадків;
Івано-Франківська область — 1078 випадків;
Кіровоградська область — 408 випадків;
м. Київ — 1721 випадок;
Київська область — 935 випадків;
Львівська область — 660 випадків;
Луганська область — 42 випадки;
Миколаївська область — 179 випадків;
Одеська область — 583 випадки;
Полтавська область — 239 випадків;
Рівненська область — 855 випадків;
Сумська область — 147 випадків;
Тернопільська область — 959 випадків;
Харківська область — 478 випадків;
Херсонська область — 149 випадків;
Хмельницька область — 148 випадків;
Чернівецька область — 2097 випадків;
Черкаська область — 331 випадок;
Чернігівська область — 69 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 8 травня 2020 року до Центру надійшло 1148 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 37052 повідомлення про підозру на COVID-19.
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