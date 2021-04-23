В Україні зафіксовано 14 277 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 296), м. Київ (1 269), Харківській (1 137), Львівській (926) та Київській (922) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ - 1 269 випадків;
Вінницька область - 259 випадків;
Волинська область - 509 випадків;
Дніпропетровська область - 1 296 випадків;
Донецька область - 807 випадків;
Житомирська область - 420 випадків;
Закарпатська - 87 випадків;
Запорізька область - 839 випадків;
Івано-Франківська область - 147 випадків;
Київська область - 922 випадки;
Кіровоградська область - 199 випадків;
Луганська область - 244 випадки;
Львівська область - 926 випадків;
Миколаївська область - 383 випадки;
Одеська область - 658 випадків;
Полтавська область - 621 випадок;
Рівненська область - 538 випадків;
Сумська область - 382 випадки;
Тернопільська область - 372 випадки;
Харківська область - 1 137 випадків;
Херсонська область - 287 випадків;
Хмельницька область - 640 випадків;
Черкаська область - 698 випадків;
Чернівецька область - 250 випадків;
Чернігівська область - 387 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
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