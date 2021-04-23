В Україні зафіксовано 14 277 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За останню добу одужало - 18 964 особи, летальних випадків - 434

23 квітня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 2 004 630 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 552 267 осіб, летальних випадків - 41 700.

Фото: Прямий

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 296), м. Київ (1 269), Харківській (1 137), Львівській (926) та Київській (922) областях. Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ - 1 269 випадків; Вінницька область - 259 випадків; Волинська область - 509 випадків; Дніпропетровська область - 1 296 випадків; Донецька область - 807 випадків; Житомирська область - 420 випадків; Закарпатська - 87 випадків; Запорізька область - 839 випадків; Івано-Франківська область - 147 випадків; Київська область - 922 випадки; Кіровоградська область - 199 випадків; Луганська область - 244 випадки; Львівська область - 926 випадків; Миколаївська область - 383 випадки; Одеська область - 658 випадків; Полтавська область - 621 випадок; Рівненська область - 538 випадків; Сумська область - 382 випадки; Тернопільська область - 372 випадки; Харківська область - 1 137 випадків; Херсонська область - 287 випадків; Хмельницька область - 640 випадків; Черкаська область - 698 випадків; Чернівецька область - 250 випадків; Чернігівська область - 387 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію