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В Україні зафіксовано 14 277 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За останню добу одужало - 18 964 особи, летальних випадків - 434
23 квітня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 2 004 630 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 552 267 осіб, летальних випадків - 41 700.
В Україні зафіксовано 14 277 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Прямий

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 296), м. Київ (1 269), Харківській (1 137), Львівській (926) та Київській (922) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ - 1 269 випадків;

Вінницька область - 259 випадків;

Волинська область - 509 випадків;

Дніпропетровська область - 1 296 випадків;

Донецька область - 807 випадків;

Житомирська область - 420 випадків;

Закарпатська - 87 випадків;

Запорізька область - 839 випадків;

Івано-Франківська область - 147 випадків;

Київська область - 922 випадки;

Кіровоградська область - 199 випадків;

Луганська область - 244 випадки;

Львівська область - 926 випадків;

Миколаївська область - 383 випадки;

Одеська область - 658 випадків;

Полтавська область - 621 випадок;

Рівненська область - 538 випадків;

Сумська область - 382 випадки;

Тернопільська область - 372 випадки;

Харківська область - 1 137 випадків;

Херсонська область - 287 випадків;

Хмельницька область - 640 випадків;

Черкаська область - 698 випадків;

Чернівецька область - 250 випадків;

Чернігівська область - 387 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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23 04 2021 14:34
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