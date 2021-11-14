В Україні зафіксовано 14 490 нових випадків коронавірусу За минулу добу госпіталізовано - 4 881 особа, летальних випадків - 403, одужало - 11 146 осіб

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1630), Харківській (1050), Запорізькій (1029), Одеській (979) і Донецькій (793) областях.

Фото: з вільних джерел

Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ – 447 випадків; Вінницька область – 525 випадків; Волинська область – 293 випадки; Дніпропетровська область – 1630 випадків; Донецька область – 793 випадки; Житомирська область – 542 випадки; Закарпатська область – 313 випадків; Запорізька область – 1029 випадків; Івано-Франківська область – 511 випадків; Київська область – 533 випадки; Кіровоградська область – 139 випадків; Луганська область – 83 випадки; Львівська область – 535 випадків; Миколаївська область – 724 випадки; Одеська область – 979 випадків; Полтавська область – 709 випадків; Рівненська область – 377 випадків; Сумська область – 619 випадків; Тернопільська область – 393 випадки; Харківська область – 1050 випадків; Херсонська область – 259 випадків; Хмельницька область – 646 випадків; Черкаська область – 371 випадок; Чернівецька область – 205 випадків; Чернігівська область – 785 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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