В Україні зафіксовано 14 490 нових випадків коронавірусу
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 447 випадків;
Вінницька область – 525 випадків;
Волинська область – 293 випадки;
Дніпропетровська область – 1630 випадків;
Донецька область – 793 випадки;
Житомирська область – 542 випадки;
Закарпатська область – 313 випадків;
Запорізька область – 1029 випадків;
Івано-Франківська область – 511 випадків;
Київська область – 533 випадки;
Кіровоградська область – 139 випадків;
Луганська область – 83 випадки;
Львівська область – 535 випадків;
Миколаївська область – 724 випадки;
Одеська область – 979 випадків;
Полтавська область – 709 випадків;
Рівненська область – 377 випадків;
Сумська область – 619 випадків;
Тернопільська область – 393 випадки;
Харківська область – 1050 випадків;
Херсонська область – 259 випадків;
Хмельницька область – 646 випадків;
Черкаська область – 371 випадок;
Чернівецька область – 205 випадків;
Чернігівська область – 785 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"
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