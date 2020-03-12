В Україні зафіксовано 14 496 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 364), Запорізькій (1 060), Одеській (935), Київській (924) та Харківській (906) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ - 75 376 випадків;
Вінницька область - 17 988 випадків;
Волинська область - 25 121 випадок;
Дніпропетровська область - 40 966 випадків;
Донецька область - 24 175 випадків;
Житомирська область - 30 630 випадків;
Закарпатська область - 23 880 випадків;
Запорізька область - 33 615 випадків;
Івано-Франківська область - 38 080 випадків;
Київська область - 40 427 випадків;
Кіровоградська область - 5 701 випадок;
Луганська область - 6 610 випадків;
Львівська область - 48 144 випадки;
Миколаївська область - 19 894 випадки;
Одеська область - 47 920 випадків;
Полтавська область - 23 926 випадків;
Рівненська область - 32 223 випадки;
Сумська область - 31 184 випадки;
Тернопільська область - 28 673 випадки;
Харківська область - 57 267 випадків;
Херсонська область - 11 087 випадків;
Хмельницька область - 30 943 випадки;
Черкаська область - 24 776 випадків;
Чернівецька область - 34 432 випадки;
Чернігівська область - 19 722 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
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