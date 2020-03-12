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В Україні зафіксовано 14 496 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За добу одужало 15 372 особи, летальних випадків - 243
3 грудня (станом на 9:00) в Україні захворіло 772 760 осіб, із них дужало 384 426 осіб, летальних випадків - 12 960.
В Україні зафіксовано 14 496 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  м. Київ (1 364), Запорізькій (1 060), Одеській (935), Київській (924) та Харківській (906) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ - 75 376 випадків;

Вінницька область - 17 988 випадків;

Волинська область - 25 121 випадок;

Дніпропетровська область - 40 966 випадків;

Донецька область - 24 175 випадків;

Житомирська область - 30 630 випадків;

Закарпатська область - 23 880 випадків;

Запорізька область - 33 615 випадків;

Івано-Франківська область - 38 080 випадків;

Київська область - 40 427 випадків;

Кіровоградська область - 5 701 випадок;

Луганська область - 6 610 випадків;

Львівська область - 48 144 випадки;

Миколаївська область - 19 894 випадки;

Одеська область - 47 920 випадків;

Полтавська область - 23 926 випадків;

Рівненська область - 32 223 випадки;

Сумська область - 31 184 випадки;

Тернопільська область - 28 673 випадки;

Харківська область - 57 267 випадків;

Херсонська область - 11 087 випадків;

Хмельницька область - 30 943 випадки;

Черкаська область - 24 776 випадків;

Чернівецька область - 34 432 випадки;

Чернігівська область - 19 722 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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03 12 2020 09:04
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