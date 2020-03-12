В Україні зафіксовано 14 496 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу одужало 15 372 особи, летальних випадків - 243

3 грудня (станом на 9:00) в Україні захворіло 772 760 осіб, із них дужало 384 426 осіб, летальних випадків - 12 960.

Фото: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 364), Запорізькій (1 060), Одеській (935), Київській (924) та Харківській (906) областях. Кількість захворювань в регіонах: м. Київ - 75 376 випадків; Вінницька область - 17 988 випадків; Волинська область - 25 121 випадок; Дніпропетровська область - 40 966 випадків; Донецька область - 24 175 випадків; Житомирська область - 30 630 випадків; Закарпатська область - 23 880 випадків; Запорізька область - 33 615 випадків; Івано-Франківська область - 38 080 випадків; Київська область - 40 427 випадків; Кіровоградська область - 5 701 випадок; Луганська область - 6 610 випадків; Львівська область - 48 144 випадки; Миколаївська область - 19 894 випадки; Одеська область - 47 920 випадків; Полтавська область - 23 926 випадків; Рівненська область - 32 223 випадки; Сумська область - 31 184 випадки; Тернопільська область - 28 673 випадки; Харківська область - 57 267 випадків; Херсонська область - 11 087 випадків; Хмельницька область - 30 943 випадки; Черкаська область - 24 776 випадків; Чернівецька область - 34 432 випадки; Чернігівська область - 19 722 випадки. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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