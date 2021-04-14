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В Україні зафіксовано ​​14 553 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За останню добу одужало - 12 384 особи, летальних випадків - 467
14 квітня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 1 887 338 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 442 618 осіб, летальних випадків - 38 225.
В Україні зафіксовано ​​14 553 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Українська правда

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 457), Харківській (1 255), Львівській (963), Одеській (906) та Полтавській (900) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ - 1 457 випадків;

Вінницька область - 380 випадків;

Волинська область - 374 випадки;

Дніпропетровська область - 606 випадків;

Донецька область - 837 випадків;

Житомирська область - 392 випадки;

Закарпатська - 157 випадків;

Запорізька область - 876 випадків;

Івано-Франківська область - 162 випадки;

Київська область - 845 випадків;

Кіровоградська область - 120 випадків;

Луганська область - 321 випадок;

Львівська область - 963 випадки;

Миколаївська область - 422 випадки;

Одеська область - 906 випадків;

Полтавська область - 900 випадків;

Рівненська область - 616 випадків;

Сумська область - 463 випадки;

Тернопільська область - 469 випадків;

Харківська область - 1 255 випадків;

Херсонська область - 208 випадків;

Хмельницька область - 854 випадки;

Черкаська область - 581 випадок;

Чернівецька область - 204 випадки;

Чернігівська область - 185 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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14 04 2021 12:58
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