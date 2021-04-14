В Україні зафіксовано 14 553 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 457), Харківській (1 255), Львівській (963), Одеській (906) та Полтавській (900) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ - 1 457 випадків;
Вінницька область - 380 випадків;
Волинська область - 374 випадки;
Дніпропетровська область - 606 випадків;
Донецька область - 837 випадків;
Житомирська область - 392 випадки;
Закарпатська - 157 випадків;
Запорізька область - 876 випадків;
Івано-Франківська область - 162 випадки;
Київська область - 845 випадків;
Кіровоградська область - 120 випадків;
Луганська область - 321 випадок;
Львівська область - 963 випадки;
Миколаївська область - 422 випадки;
Одеська область - 906 випадків;
Полтавська область - 900 випадків;
Рівненська область - 616 випадків;
Сумська область - 463 випадки;
Тернопільська область - 469 випадків;
Харківська область - 1 255 випадків;
Херсонська область - 208 випадків;
Хмельницька область - 854 випадки;
Черкаська область - 581 випадок;
Чернівецька область - 204 випадки;
Чернігівська область - 185 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
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