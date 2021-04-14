В Україні зафіксовано ​​14 553 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За останню добу одужало - 12 384 особи, летальних випадків - 467

14 квітня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 1 887 338 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 442 618 осіб, летальних випадків - 38 225.

Фото: Українська правда

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 457), Харківській (1 255), Львівській (963), Одеській (906) та Полтавській (900) областях. Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ - 1 457 випадків; Вінницька область - 380 випадків; Волинська область - 374 випадки; Дніпропетровська область - 606 випадків; Донецька область - 837 випадків; Житомирська область - 392 випадки; Закарпатська - 157 випадків; Запорізька область - 876 випадків; Івано-Франківська область - 162 випадки; Київська область - 845 випадків; Кіровоградська область - 120 випадків; Луганська область - 321 випадок; Львівська область - 963 випадки; Миколаївська область - 422 випадки; Одеська область - 906 випадків; Полтавська область - 900 випадків; Рівненська область - 616 випадків; Сумська область - 463 випадки; Тернопільська область - 469 випадків; Харківська область - 1 255 випадків; Херсонська область - 208 випадків; Хмельницька область - 854 випадки; Черкаська область - 581 випадок; Чернівецька область - 204 випадки; Чернігівська область - 185 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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