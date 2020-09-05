В Україні зафіксовано 14 710 випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 522 випадки;
Волинська область — 445 випадків;
Дніпропетровська область — 681 випадок;
Донецька область — 99 випадків;
Житомирська область — 485 випадків;
Закарпатська область — 678 випадків;
Запорізька область — 320 випадків;
Івано-Франківська область — 1095 випадків;
Кіровоградська область — 411 випадків;
м. Київ — 1771 випадок;
Київська область — 959 випадків;
Львівська область — 699 випадків;
Луганська область — 42 випадки;
Миколаївська область — 204 випадки;
Одеська область — 619 випадків;
Полтавська область — 240 випадків;
Рівненська область — 877 випадків;
Сумська область — 152 випадки;
Тернопільська область — 977 випадків;
Харківська область — 528 випадків;
Херсонська область — 156 випадків;
Хмельницька область — 165 випадків;
Чернівецька область — 2179 випадків;
Черкаська область — 333 випадки;
Чернігівська область — 73 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 9 травня 2020 року до Центру надійшло 1127 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 38179 повідомлень про підозру на COVID-19.
Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо"
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