В Україні зафіксовано 14 710 випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу зафіксовано 515 нових випадків

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 9 травня в Україні 14710 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 376 летальних, 2909 пацієнтів одужало.

Фото: Офіційний Telegram канал МОЗ

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 522 випадки; Волинська область — 445 випадків; Дніпропетровська область — 681 випадок; Донецька область — 99 випадків; Житомирська область — 485 випадків; Закарпатська область — 678 випадків; Запорізька область — 320 випадків; Івано-Франківська область — 1095 випадків; Кіровоградська область — 411 випадків; м. Київ — 1771 випадок; Київська область — 959 випадків; Львівська область — 699 випадків; Луганська область — 42 випадки; Миколаївська область — 204 випадки; Одеська область — 619 випадків; Полтавська область — 240 випадків; Рівненська область — 877 випадків; Сумська область — 152 випадки; Тернопільська область — 977 випадків; Харківська область — 528 випадків; Херсонська область — 156 випадків; Хмельницька область — 165 випадків; Чернівецька область — 2179 випадків; Черкаська область — 333 випадки; Чернігівська область — 73 випадки. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 9 травня 2020 року до Центру надійшло 1127 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 38179 повідомлень про підозру на COVID-19. Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо"

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