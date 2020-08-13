В Україні зафіксовано 1592 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область - 3086 випадків;
Волинська область - 4471 випадок;
Дніпропетровська область - 1630 випадків;
Донецька область - 1027 випадків;
Житомирська область - 2266 випадків;
Закарпатська область - 6009 випадків;
Запорізька область - 1010 випадків;
Івано-Франківська область - 6177 випадків;
Кіровоградська область - 733 випадки;
м. Київ - 10 002 випадки;
Київська область - 4377 випадків;
Львівська область - 11 474 випадки;
Луганська область - 170 випадків;
Миколаївська область - 755 випадків;
Одеська область - 4572 випадки;
Полтавська область - 516 випадків;
Рівненська область - 7206 випадків;
Сумська область - 754 випадки;
Тернопільська область - 3489 випадків;
Харківська область - 5378 випадків;
Херсонська область - 286 випадків;
Хмельницька область - 1468 випадків;
Чернівецька область - 7110 випадків;
Черкаська область - 1067 випадків;
Чернігівська область - 1107 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 13 серпня 2020 року до Центру надійшло 2004 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 142 508 повідомлень про підозру на COVID-19.
Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"
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