В Україні зафіксовано 1592 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 сього за добу одужало 530 пацієнтів

13 серпня (станом на 9:00) в Україні 86 140 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1992 летальні, 46 216 пацієнтів одужало.

Фото: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область - 3086 випадків; Волинська область - 4471 випадок; Дніпропетровська область - 1630 випадків; Донецька область - 1027 випадків; Житомирська область - 2266 випадків; Закарпатська область - 6009 випадків; Запорізька область - 1010 випадків; Івано-Франківська область - 6177 випадків; Кіровоградська область - 733 випадки; м. Київ - 10 002 випадки; Київська область - 4377 випадків; Львівська область - 11 474 випадки; Луганська область - 170 випадків; Миколаївська область - 755 випадків; Одеська область - 4572 випадки; Полтавська область - 516 випадків; Рівненська область - 7206 випадків; Сумська область - 754 випадки; Тернопільська область - 3489 випадків; Харківська область - 5378 випадків; Херсонська область - 286 випадків; Хмельницька область - 1468 випадків; Чернівецька область - 7110 випадків; Черкаська область - 1067 випадків; Чернігівська область - 1107 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 13 серпня 2020 року до Центру надійшло 2004 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 142 508 повідомлень про підозру на COVID-19. Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

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