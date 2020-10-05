В Україні зафіксовано 15 232 випадки коронавірусної хвороби COVID-19 За добу зафіксовано 522 нові випадки

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 10 травня в Україні 15232 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 391 летальний, 3060 пацієнтів одужало.

Фото: Офіційний Telegram канал МОЗ

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 544 випадки; Волинська область — 470 випадків; Дніпропетровська область — 704 випадки; Донецька область — 100 випадків; Житомирська область — 517 випадків; Закарпатська область — 695 випадків; Запорізька область — 328 випадків; Івано-Франківська область — 1116 випадків; Кіровоградська область — 416 випадків; м. Київ — 1805 випадків; Київська область — 972 випадки; Львівська область — 753 випадки; Луганська область — 42 випадки; Миколаївська область — 221 випадок; Одеська область — 636 випадків; Полтавська область — 246 випадків; Рівненська область — 926 випадків; Сумська область — 154 випадки; Тернопільська область — 999 випадків; Харківська область — 572 випадки; Херсонська область — 159 випадків; Хмельницька область — 175 випадків; Чернівецька область — 2268 випадків; Черкаська область — 341 випадок; Чернігівська область — 73 випадки. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 10 травня 2020 року до Центру надійшло 1084 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 39263 повідомлення про підозру на COVID-19. Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію