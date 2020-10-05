В Україні зафіксовано 15 232 випадки коронавірусної хвороби COVID-19
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 544 випадки;
Волинська область — 470 випадків;
Дніпропетровська область — 704 випадки;
Донецька область — 100 випадків;
Житомирська область — 517 випадків;
Закарпатська область — 695 випадків;
Запорізька область — 328 випадків;
Івано-Франківська область — 1116 випадків;
Кіровоградська область — 416 випадків;
м. Київ — 1805 випадків;
Київська область — 972 випадки;
Львівська область — 753 випадки;
Луганська область — 42 випадки;
Миколаївська область — 221 випадок;
Одеська область — 636 випадків;
Полтавська область — 246 випадків;
Рівненська область — 926 випадків;
Сумська область — 154 випадки;
Тернопільська область — 999 випадків;
Харківська область — 572 випадки;
Херсонська область — 159 випадків;
Хмельницька область — 175 випадків;
Чернівецька область — 2268 випадків;
Черкаська область — 341 випадок;
Чернігівська область — 73 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 10 травня 2020 року до Центру надійшло 1084 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 39263 повідомлення про підозру на COVID-19.
Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ
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