В Україні зафіксовано 15 415 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 417), Одеській (1 236), Київській (1 092), Львівській (1 085) та Харківській (1 017) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ - 1 417 випадків;
Вінницька область - 562 випадки;
Волинська область - 390 випадків;
Дніпропетровська область - 671 випадок;
Донецька область - 650 випадків;
Житомирська область - 465 випадків;
Закарпатська - 331 випадок;
Запорізька область - 733 випадки;
Івано-Франківська область - 195 випадків;
Київська область - 1 092 випадки;
Кіровоградська область - 105 випадків;
Луганська область - 254 випадки;
Львівська область - 1 085 випадків;
Миколаївська область - 412 випадків;
Одеська область - 1 236 випадків;
Полтавська область - 482 випадки;
Рівненська область - 666 випадків;
Сумська область - 586 випадків;
Тернопільська область - 569 випадків;
Харківська область - 1 017 випадків;
Херсонська область - 294 випадки;
Хмельницька область - 912 випадків;
Черкаська область - 745 випадків;
Чернівецька область - 351 випадок;
Чернігівська область - 195 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
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