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В Україні зафіксовано 15 415 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За добу одужало - 11 472 особи, летальних випадків - 481
7 квітня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 1 784 579 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одежало - 1 373 851 особа, летальних випадків - 35 498.
В Україні зафіксовано 15 415 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: з вільних джерел

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 417), Одеській (1 236), Київській (1 092), Львівській (1 085) та Харківській (1 017) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ - 1 417 випадків;

Вінницька область - 562 випадки;

Волинська область - 390 випадків;

Дніпропетровська область - 671 випадок;

Донецька область - 650 випадків;

Житомирська область - 465 випадків;

Закарпатська - 331 випадок;

Запорізька область - 733 випадки;

Івано-Франківська область - 195 випадків;

Київська область - 1 092 випадки;

Кіровоградська область - 105 випадків;

Луганська область - 254 випадки;

Львівська область - 1 085 випадків;

Миколаївська область - 412 випадків;

Одеська область - 1 236 випадків;

Полтавська область - 482 випадки;

Рівненська область - 666 випадків;

Сумська область - 586 випадків;

Тернопільська область - 569 випадків;

Харківська область - 1 017 випадків;

Херсонська область - 294 випадки;

Хмельницька область - 912 випадків;

Черкаська область - 745 випадків;

Чернівецька область - 351 випадок;

Чернігівська область - 195 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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07 04 2021 15:35
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