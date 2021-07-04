В Україні зафіксовано 15 415 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу одужало - 11 472 особи, летальних випадків - 481

7 квітня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 1 784 579 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одежало - 1 373 851 особа, летальних випадків - 35 498.

Фото: з вільних джерел

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 417), Одеській (1 236), Київській (1 092), Львівській (1 085) та Харківській (1 017) областях. Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ - 1 417 випадків; Вінницька область - 562 випадки; Волинська область - 390 випадків; Дніпропетровська область - 671 випадок; Донецька область - 650 випадків; Житомирська область - 465 випадків; Закарпатська - 331 випадок; Запорізька область - 733 випадки; Івано-Франківська область - 195 випадків; Київська область - 1 092 випадки; Кіровоградська область - 105 випадків; Луганська область - 254 випадки; Львівська область - 1 085 випадків; Миколаївська область - 412 випадків; Одеська область - 1 236 випадків; Полтавська область - 482 випадки; Рівненська область - 666 випадків; Сумська область - 586 випадків; Тернопільська область - 569 випадків; Харківська область - 1 017 випадків; Херсонська область - 294 випадки; Хмельницька область - 912 випадків; Черкаська область - 745 випадків; Чернівецька область - 351 випадок; Чернігівська область - 195 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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