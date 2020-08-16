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В Україні зафіксовано 1637 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

Всього за добу одужало 392 пацієнти
16 серпня (станом на 9:00) в Україні 91 356 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 070 летальних, 47 822 пацієнти одужало.
В Україні зафіксовано 1637 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 3213 випадків;

Волинська область - 4644 випадки;

Дніпропетровська область - 1725 випадків; 

Донецька область - 1088 випадків;

Житомирська область - 2430 випадків;

Закарпатська область - 6246 випадків;

Запорізька область - 1085 випадків;

Івано-Франківська область -  6626 випадків;

Кіровоградська область - 742 випадки;

м. Київ - 10 538 випадків;

Київська область - 4530 випадків;

Львівська область - 11 951 випадок; 

Луганська область - 178 випадків;

Миколаївська область - 808 випадків;

Одеська область - 4964 випадки;

Полтавська область - 548 випадків;

Рівненська область - 7538 випадків;

Сумська область - 854 випадки;

Тернопільська область - 3732 випадки;

Харківська область - 6065 випадків;

Херсонська область - 299 випадків;

Хмельницька область - 1581 випадок;

Чернівецька область - 7617 випадків;

Черкаська область - 1148 випадків;

Чернігівська область - 1206 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 16 серпня 2020 року до Центру надійшло 1826 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 148 527 повідомлень про підозру на COVID-19.

Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

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16 08 2020 10:30
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