В Україні зафіксовано 1637 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Всього за добу одужало 392 пацієнти

16 серпня (станом на 9:00) в Україні 91 356 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 070 летальних, 47 822 пацієнти одужало.

Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область - 3213 випадків; Волинська область - 4644 випадки; Дніпропетровська область - 1725 випадків; Донецька область - 1088 випадків; Житомирська область - 2430 випадків; Закарпатська область - 6246 випадків; Запорізька область - 1085 випадків; Івано-Франківська область - 6626 випадків; Кіровоградська область - 742 випадки; м. Київ - 10 538 випадків; Київська область - 4530 випадків; Львівська область - 11 951 випадок; Луганська область - 178 випадків; Миколаївська область - 808 випадків; Одеська область - 4964 випадки; Полтавська область - 548 випадків; Рівненська область - 7538 випадків; Сумська область - 854 випадки; Тернопільська область - 3732 випадки; Харківська область - 6065 випадків; Херсонська область - 299 випадків; Хмельницька область - 1581 випадок; Чернівецька область - 7617 випадків; Черкаська область - 1148 випадків; Чернігівська область - 1206 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 16 серпня 2020 року до Центру надійшло 1826 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 148 527 повідомлень про підозру на COVID-19. Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

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