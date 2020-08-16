В Україні зафіксовано 1637 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область - 3213 випадків;
Волинська область - 4644 випадки;
Дніпропетровська область - 1725 випадків;
Донецька область - 1088 випадків;
Житомирська область - 2430 випадків;
Закарпатська область - 6246 випадків;
Запорізька область - 1085 випадків;
Івано-Франківська область - 6626 випадків;
Кіровоградська область - 742 випадки;
м. Київ - 10 538 випадків;
Київська область - 4530 випадків;
Львівська область - 11 951 випадок;
Луганська область - 178 випадків;
Миколаївська область - 808 випадків;
Одеська область - 4964 випадки;
Полтавська область - 548 випадків;
Рівненська область - 7538 випадків;
Сумська область - 854 випадки;
Тернопільська область - 3732 випадки;
Харківська область - 6065 випадків;
Херсонська область - 299 випадків;
Хмельницька область - 1581 випадок;
Чернівецька область - 7617 випадків;
Черкаська область - 1148 випадків;
Чернігівська область - 1206 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 16 серпня 2020 року до Центру надійшло 1826 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 148 527 повідомлень про підозру на COVID-19.
Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"
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