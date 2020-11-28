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В Україні зафіксовано ​​16 294 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19

за добу одужало 8 897 осіб, летальних випадків - 184
28 листопада (станом на 9:00) в Україні 709 701 лабораторно підтверджених випадків, із них летальних - 12 093, одужало - 335 135 осіб.
В Україні зафіксовано ​​16 294 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 739), Дніпропетровській (1 599), Одеській (1 350), Запорізькій (1 067) та Сумській (1 013) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ - 67 278 випадків;

Вінницька область - 17 051 випадок;

Волинська область - 23 656 випадків;

Дніпропетровська область - 36 487 випадків;

Донецька область - 22 210 випадків;

Житомирська область - 29 098 випадків;

Закарпатська область - 22 974 випадки;

Запорізька область - 29 296 випадків;

Івано-Франківська область - 35 374 випадки;

Київська область - 36 214 випадків;

Кіровоградська область - 4 941 випадок;

Луганська область - 6 185 випадків;

Львівська область - 45 052 випадки;

Миколаївська область - 17 710 випадків;

Одеська область - 42 851 випадок;

Полтавська область - 21 490 випадків;

Рівненська область - 30 430 випадків;

Сумська область - 27 603 випадки;

Тернопільська область - 27 425 випадків;

Харківська область - 54 517 випадків;

Херсонська область - 9 845 випадків;

Хмельницька область - 28 917 випадків;

Черкаська область - 22 053 випадки;

Чернівецька область - 33 291 випадок;

Чернігівська область - 17 753 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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28 11 2020 11:27
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