В Україні зафіксовано ​​16 294 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 за добу одужало 8 897 осіб, летальних випадків - 184

28 листопада (станом на 9:00) в Україні 709 701 лабораторно підтверджених випадків, із них летальних - 12 093, одужало - 335 135 осіб.

Фото: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 739), Дніпропетровській (1 599), Одеській (1 350), Запорізькій (1 067) та Сумській (1 013) областях. Кількість захворювань в регіонах: м. Київ - 67 278 випадків; Вінницька область - 17 051 випадок; Волинська область - 23 656 випадків; Дніпропетровська область - 36 487 випадків; Донецька область - 22 210 випадків; Житомирська область - 29 098 випадків; Закарпатська область - 22 974 випадки; Запорізька область - 29 296 випадків; Івано-Франківська область - 35 374 випадки; Київська область - 36 214 випадків; Кіровоградська область - 4 941 випадок; Луганська область - 6 185 випадків; Львівська область - 45 052 випадки; Миколаївська область - 17 710 випадків; Одеська область - 42 851 випадок; Полтавська область - 21 490 випадків; Рівненська область - 30 430 випадків; Сумська область - 27 603 випадки; Тернопільська область - 27 425 випадків; Харківська область - 54 517 випадків; Херсонська область - 9 845 випадків; Хмельницька область - 28 917 випадків; Черкаська область - 22 053 випадки; Чернівецька область - 33 291 випадок; Чернігівська область - 17 753 випадки. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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