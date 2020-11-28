В Україні зафіксовано 16 294 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 739), Дніпропетровській (1 599), Одеській (1 350), Запорізькій (1 067) та Сумській (1 013) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ - 67 278 випадків;
Вінницька область - 17 051 випадок;
Волинська область - 23 656 випадків;
Дніпропетровська область - 36 487 випадків;
Донецька область - 22 210 випадків;
Житомирська область - 29 098 випадків;
Закарпатська область - 22 974 випадки;
Запорізька область - 29 296 випадків;
Івано-Франківська область - 35 374 випадки;
Київська область - 36 214 випадків;
Кіровоградська область - 4 941 випадок;
Луганська область - 6 185 випадків;
Львівська область - 45 052 випадки;
Миколаївська область - 17 710 випадків;
Одеська область - 42 851 випадок;
Полтавська область - 21 490 випадків;
Рівненська область - 30 430 випадків;
Сумська область - 27 603 випадки;
Тернопільська область - 27 425 випадків;
Харківська область - 54 517 випадків;
Херсонська область - 9 845 випадків;
Хмельницька область - 28 917 випадків;
Черкаська область - 22 053 випадки;
Чернівецька область - 33 291 випадок;
Чернігівська область - 17 753 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
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