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В Україні зафіксовано 16 669 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За добу одужало - 6 748 осіб,летальних випадків - 362
25 березня (станом на 9:00)в Україні зафіксовано 1 596 575 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 283 020 осіб, летальних випадків - 31 135.
В Україні зафіксовано 16 669 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Центр громадського здоров'я

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 267), Одеській (1 235), Житомирській (1 136), Львівській (1 032) та Хмельницькій (989) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ - 1 267 випадків;

Вінницька область - 772 випадки;

Волинська область - 349 випадків;

Дніпропетровська область - 892 випадки;

Донецька область - 778 випадків;

Житомирська область - 1 136 випадків;

Закарпатська - 668 випадків;

Запорізька область - 488 випадків;

Івано-Франківська область - 512 випадків;

Київська область - 872 випадки;

Кіровоградська область - 184 випадки;

Луганська область - 141 випадок;

Львівська область - 1 032 випадки;

Миколаївська область - 377 випадків;

Одеська область - 1 235 випадків;

Полтавська область - 521 випадок;

Рівненська область - 626 випадків;

Сумська область - 613 випадків;

Тернопільська область - 531 випадок;

Харківська область - 918 випадків;

Херсонська область - 168 випадків;

Хмельницька область - 989 випадків;

Черкаська область - 509 випадків;

Чернівецька область - 543 випадки;

Чернігівська область - 548 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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25 03 2021 14:31
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