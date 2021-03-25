В Україні зафіксовано 16 669 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу одужало - 6 748 осіб,летальних випадків - 362

25 березня (станом на 9:00)в Україні зафіксовано 1 596 575 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 283 020 осіб, летальних випадків - 31 135.

Фото: Центр громадського здоров'я

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 267), Одеській (1 235), Житомирській (1 136), Львівській (1 032) та Хмельницькій (989) областях. Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ - 1 267 випадків; Вінницька область - 772 випадки; Волинська область - 349 випадків; Дніпропетровська область - 892 випадки; Донецька область - 778 випадків; Житомирська область - 1 136 випадків; Закарпатська - 668 випадків; Запорізька область - 488 випадків; Івано-Франківська область - 512 випадків; Київська область - 872 випадки; Кіровоградська область - 184 випадки; Луганська область - 141 випадок; Львівська область - 1 032 випадки; Миколаївська область - 377 випадків; Одеська область - 1 235 випадків; Полтавська область - 521 випадок; Рівненська область - 626 випадків; Сумська область - 613 випадків; Тернопільська область - 531 випадок; Харківська область - 918 випадків; Херсонська область - 168 випадків; Хмельницька область - 989 випадків; Черкаська область - 509 випадків; Чернівецька область - 543 випадки; Чернігівська область - 548 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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