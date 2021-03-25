В Україні зафіксовано 16 669 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 267), Одеській (1 235), Житомирській (1 136), Львівській (1 032) та Хмельницькій (989) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ - 1 267 випадків;
Вінницька область - 772 випадки;
Волинська область - 349 випадків;
Дніпропетровська область - 892 випадки;
Донецька область - 778 випадків;
Житомирська область - 1 136 випадків;
Закарпатська - 668 випадків;
Запорізька область - 488 випадків;
Івано-Франківська область - 512 випадків;
Київська область - 872 випадки;
Кіровоградська область - 184 випадки;
Луганська область - 141 випадок;
Львівська область - 1 032 випадки;
Миколаївська область - 377 випадків;
Одеська область - 1 235 випадків;
Полтавська область - 521 випадок;
Рівненська область - 626 випадків;
Сумська область - 613 випадків;
Тернопільська область - 531 випадок;
Харківська область - 918 випадків;
Херсонська область - 168 випадків;
Хмельницька область - 989 випадків;
Черкаська область - 509 випадків;
Чернівецька область - 543 випадки;
Чернігівська область - 548 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
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