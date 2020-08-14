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В Україні зафіксовано 1732 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19

Усього за добу одужав 581 пацієнт
14 серпня (станом на 9:00) в Україні 87 872 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 2011 летальні, 46 797 пацієнтів одужало.
В Україні зафіксовано 1732 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 3129 випадків;

Волинська область - 4529 випадків;

Дніпропетровська область - 1658 випадків; 

Донецька область - 1049 випадків;

Житомирська область - 2333 випадки;

Закарпатська область - 6080 випадків;

Запорізька область - 1038 випадків;

Івано-Франківська область - 6320 випадків;

Кіровоградська область - 739 випадків;

м. Київ - 10 160 випадків;

Київська область - 4429 випадків;

Львівська область - 11 658 випадків; 

Луганська область - 171 випадок;

Миколаївська область - 770 випадків;

Одеська область - 4732 випадки;

Полтавська область - 533 випадки;

Рівненська область - 7326 випадків;

Сумська область - 783 випадки;

Тернопільська область - 3538 випадків;

Харківська область - 5583 випадки;

Херсонська область - 290 випадків;

Хмельницька область - 1514 випадків;

Чернівецька область - 7264 випадки;

Черкаська область - 1092 випадки;

Чернігівська область - 1154 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 14 серпня 2020 року до Центру надійшло 2132 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 144 640 повідомлень про підозру на COVID-19.

Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

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14 08 2020 09:33
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