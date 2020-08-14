В Україні зафіксовано 1732 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 Усього за добу одужав 581 пацієнт

14 серпня (станом на 9:00) в Україні 87 872 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 2011 летальні, 46 797 пацієнтів одужало.

Фото: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область - 3129 випадків; Волинська область - 4529 випадків; Дніпропетровська область - 1658 випадків; Донецька область - 1049 випадків; Житомирська область - 2333 випадки; Закарпатська область - 6080 випадків; Запорізька область - 1038 випадків; Івано-Франківська область - 6320 випадків; Кіровоградська область - 739 випадків; м. Київ - 10 160 випадків; Київська область - 4429 випадків; Львівська область - 11 658 випадків; Луганська область - 171 випадок; Миколаївська область - 770 випадків; Одеська область - 4732 випадки; Полтавська область - 533 випадки; Рівненська область - 7326 випадків; Сумська область - 783 випадки; Тернопільська область - 3538 випадків; Харківська область - 5583 випадки; Херсонська область - 290 випадків; Хмельницька область - 1514 випадків; Чернівецька область - 7264 випадки; Черкаська область - 1092 випадки; Чернігівська область - 1154 випадки. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 14 серпня 2020 року до Центру надійшло 2132 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 144 640 повідомлень про підозру на COVID-19. Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

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