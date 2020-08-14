В Україні зафіксовано 1732 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область - 3129 випадків;
Волинська область - 4529 випадків;
Дніпропетровська область - 1658 випадків;
Донецька область - 1049 випадків;
Житомирська область - 2333 випадки;
Закарпатська область - 6080 випадків;
Запорізька область - 1038 випадків;
Івано-Франківська область - 6320 випадків;
Кіровоградська область - 739 випадків;
м. Київ - 10 160 випадків;
Київська область - 4429 випадків;
Львівська область - 11 658 випадків;
Луганська область - 171 випадок;
Миколаївська область - 770 випадків;
Одеська область - 4732 випадки;
Полтавська область - 533 випадки;
Рівненська область - 7326 випадків;
Сумська область - 783 випадки;
Тернопільська область - 3538 випадків;
Харківська область - 5583 випадки;
Херсонська область - 290 випадків;
Хмельницька область - 1514 випадків;
Чернівецька область - 7264 випадки;
Черкаська область - 1092 випадки;
Чернігівська область - 1154 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 14 серпня 2020 року до Центру надійшло 2132 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 144 640 повідомлень про підозру на COVID-19.
Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"
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