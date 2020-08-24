В Україні зафіксовано 1799 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область - 3624 випадки;
Волинська область - 5147 випадків;
Дніпропетровська область - 2005 випадків;
Донецька область - 1237 випадків;
Житомирська область - 2864 випадки;
Закарпатська область - 7026 випадків;
Запорізька область - 1377 випадків;
Івано-Франківська область - 7975 випадків;
Кіровоградська область - 768 випадків;
м. Київ - 12 023 випадки;
Київська область - 5025 випадків;
Львівська область - 13 253 випадки;
Луганська область - 244 випадки;
Миколаївська область - 997 випадків;
Одеська область - 6054 випадки;
Полтавська область - 663 випадки;
Рівненська область - 8559 випадків;
Сумська область - 1187 випадків;
Тернопільська область - 4765 випадків;
Харківська область - 7634 випадки;
Херсонська область - 336 випадків;
Хмельницька область - 2010 випадків;
Чернівецька область - 9167 випадків;
Черкаська область - 1297 випадків;
Чернігівська область - 1520 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 24 серпня 2020 року до Центру надійшло 1813 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 165 622 повідомлення про підозру на COVID-19.
Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"
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