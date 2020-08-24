В Україні зафіксовано 1799 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Усього за добу одужало 289 пацієнтів

24 серпня (станом на 9:00) в Україні 106 757 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2293 летальні, 52 524 пацієнти одужали.

Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область - 3624 випадки; Волинська область - 5147 випадків; Дніпропетровська область - 2005 випадків; Донецька область - 1237 випадків; Житомирська область - 2864 випадки; Закарпатська область - 7026 випадків; Запорізька область - 1377 випадків; Івано-Франківська область - 7975 випадків; Кіровоградська область - 768 випадків; м. Київ - 12 023 випадки; Київська область - 5025 випадків; Львівська область - 13 253 випадки; Луганська область - 244 випадки; Миколаївська область - 997 випадків; Одеська область - 6054 випадки; Полтавська область - 663 випадки; Рівненська область - 8559 випадків; Сумська область - 1187 випадків; Тернопільська область - 4765 випадків; Харківська область - 7634 випадки; Херсонська область - 336 випадків; Хмельницька область - 2010 випадків; Чернівецька область - 9167 випадків; Черкаська область - 1297 випадків; Чернігівська область - 1520 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 24 серпня 2020 року до Центру надійшло 1813 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 165 622 повідомлення про підозру на COVID-19. Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

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