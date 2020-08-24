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В Україні зафіксовано 1799 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

Усього за добу одужало 289 пацієнтів
24 серпня (станом на 9:00) в Україні 106 757 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2293 летальні, 52 524 пацієнти одужали.
В Україні зафіксовано 1799 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 3624 випадки;

Волинська область - 5147 випадків;

Дніпропетровська область - 2005 випадків; 

Донецька область - 1237 випадків;

Житомирська область - 2864 випадки;

Закарпатська область - 7026 випадків;

Запорізька область - 1377 випадків;

Івано-Франківська область -  7975 випадків;

Кіровоградська область - 768 випадків;

м. Київ - 12 023 випадки;

Київська область - 5025 випадків;

Львівська область - 13 253 випадки; 

Луганська область - 244 випадки;

Миколаївська область - 997 випадків;

Одеська область - 6054 випадки;

Полтавська область - 663 випадки;

Рівненська область - 8559 випадків;

Сумська область - 1187 випадків;

Тернопільська область - 4765 випадків;

Харківська область - 7634 випадки;

Херсонська область - 336 випадків;

Хмельницька область - 2010 випадків;

Чернівецька область - 9167 випадків;

Черкаська область - 1297 випадків;

Чернігівська область - 1520 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 24 серпня 2020 року до Центру надійшло 1813 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 165 622 повідомлення про підозру на COVID-19.

Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

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24 08 2020 09:35
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