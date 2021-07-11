В Україні зафіксовано 17 419 нових випадків коронавірусу За минулу добу госпіталізовано - 5 652 особи, летальних випадків - 449, одужало - 8 520 осіб

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1664), Дніпропетровській (1527), Харківській (1362), Хмельницькій (1114) і Львівській (1465) областях.

Фото: з вільного доступу

Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ – 625 випадків; Вінницька область – 569 випадків; Волинська область – 340 випадків; Дніпропетровська область – 1527 випадків; Донецька область – 757 випадків; Житомирська область – 682 випадки; Закарпатська область – 270 випадків; Запорізька область – 667 випадків; Івано-Франківська область – 887 випадків; Київська область – 542 випадки; Кіровоградська область – 144 випадки; Луганська область – 174 випадки; Львівська область – 1095 випадків; Миколаївська область – 816 випадків; Одеська область – 1664 випадки; Полтавська область – 633 випадки; Рівненська область – 349 випадків; Сумська область – 817 випадків; Тернопільська область – 403 випадки; Харківська область – 1362 випадки; Херсонська область – 448 випадків; Хмельницька область – 1114 випадків; Черкаська область – 271 випадок; Чернівецька область – 407 випадків; Чернігівська область – 856 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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