В Україні зафіксовано 17 419 нових випадків коронавірусу
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 625 випадків;
Вінницька область – 569 випадків;
Волинська область – 340 випадків;
Дніпропетровська область – 1527 випадків;
Донецька область – 757 випадків;
Житомирська область – 682 випадки;
Закарпатська область – 270 випадків;
Запорізька область – 667 випадків;
Івано-Франківська область – 887 випадків;
Київська область – 542 випадки;
Кіровоградська область – 144 випадки;
Луганська область – 174 випадки;
Львівська область – 1095 випадків;
Миколаївська область – 816 випадків;
Одеська область – 1664 випадки;
Полтавська область – 633 випадки;
Рівненська область – 349 випадків;
Сумська область – 817 випадків;
Тернопільська область – 403 випадки;
Харківська область – 1362 випадки;
Херсонська область – 448 випадків;
Хмельницька область – 1114 випадків;
Черкаська область – 271 випадок;
Чернівецька область – 407 випадків;
Чернігівська область – 856 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"
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