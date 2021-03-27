В Україні зафіксовано ​​17 424 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 За минулу добу одужало - 7 124 особи, летальних випадків - 290

27 березня (станом на 9:00) в Україні виявлено 1 632 131 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 297 282 особи, летальних випадків - 31 751.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1 407), Одеській (1 282), Київській (1 273) Дніпропетровській (1 171) областях та м. Київ (1 226). Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ -1 226 випадків; Вінницька область - 724 випадки; Волинська область - 370 випадків; Дніпропетровська область - 1 171 випадок; Донецька область - 802 випадки; Житомирська область - 813 випадків; Закарпатська область - 353 випадки; Запорізька область - 599 випадків; Івано-Франківська область - 373 випадки; Київська область - 1 273 випадки; Кіровоградська область - 172 випадки; Луганська область - 167 випадків; Львівська область - 1 407 випадків; Миколаївська область - 454 випадки; Одеська область - 1 282 випадки; Полтавська область - 673 випадки; Рівненська область - 553 випадки; Сумська область - 567 випадків; Тернопільська область - 628 випадків; Харківська область - 1 132 випадки; Херсонська область - 174 випадки; Хмельницька область - 822 випадки; Черкаська область - 548 випадків; Чернівецька область - 516 випадків; Чернігівська область - 625 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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