В Україні зафіксовано 17 424 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1 407), Одеській (1 282), Київській (1 273) Дніпропетровській (1 171) областях та м. Київ (1 226).
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ -1 226 випадків;
Вінницька область - 724 випадки;
Волинська область - 370 випадків;
Дніпропетровська область - 1 171 випадок;
Донецька область - 802 випадки;
Житомирська область - 813 випадків;
Закарпатська область - 353 випадки;
Запорізька область - 599 випадків;
Івано-Франківська область - 373 випадки;
Київська область - 1 273 випадки;
Кіровоградська область - 172 випадки;
Луганська область - 167 випадків;
Львівська область - 1 407 випадків;
Миколаївська область - 454 випадки;
Одеська область - 1 282 випадки;
Полтавська область - 673 випадки;
Рівненська область - 553 випадки;
Сумська область - 567 випадків;
Тернопільська область - 628 випадків;
Харківська область - 1 132 випадки;
Херсонська область - 174 випадки;
Хмельницька область - 822 випадки;
Черкаська область - 548 випадків;
Чернівецька область - 516 випадків;
Чернігівська область - 625 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО В Україну доставили першу партію вакцини від коронавірусу
- ФОТО У Відні запустили спеціальний трамвай для вакцинації від грипу
- ВІДЕО Школи в двох областях повністю відкрилися для учнів
- Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19
- Як штучний інтелект може допомогти у боротьбі зі стресом