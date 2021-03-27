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В Україні зафіксовано ​​17 424 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19

За минулу добу одужало - 7 124 особи, летальних випадків - 290
27 березня (станом на 9:00) в Україні виявлено 1 632 131 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 297 282 особи, летальних випадків - 31 751.
В Україні зафіксовано ​​17 424 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Детектор медіа

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1 407), Одеській (1 282), Київській (1 273) Дніпропетровській (1 171) областях та м. Київ (1 226).

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ -1 226 випадків;

Вінницька область - 724  випадки;

Волинська область - 370 випадків;

Дніпропетровська область - 1 171 випадок;

Донецька область - 802 випадки;

Житомирська область - 813 випадків;

Закарпатська область - 353 випадки;

Запорізька область - 599 випадків;

Івано-Франківська область - 373 випадки;

Київська область - 1 273 випадки;

Кіровоградська область - 172 випадки;

Луганська область - 167 випадків;

Львівська область - 1 407 випадків;

Миколаївська область - 454 випадки;

Одеська область - 1 282 випадки;

Полтавська область - 673 випадки;

Рівненська область - 553 випадки;

Сумська область - 567 випадків;

Тернопільська область - 628 випадків;

Харківська область - 1 132 випадки;

Херсонська область - 174 випадки;

Хмельницька область - 822 випадки;

Черкаська область - 548 випадків;

Чернівецька область - 516 випадків;

Чернігівська область - 625 випадків. 

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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27 03 2021 10:31
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