В Україні зафіксовано 17 463 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована ум. Київ (1 605), Дніпропетровській (1 383), Харківській (1 343), Львівській (1 342) та Київській (1 133) областях
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ - 1 605 випадків;
Вінницька область - 438 випадків;
Волинська область - 512 випадків;
Дніпропетровська область - 1 383 випадки;
Донецька область - 908 випадків;
Житомирська область - 560 випадків;
Закарпатська область - 225 випадків;
Запорізька область - 741 випадок;
Івано-Франківська область - 134 випадки;
Київська область - 1 133 випадки;
Кіровоградська область - 177 випадків;
Луганська область - 263 випадки;
Львівська область - 1 342 випадки;
Миколаївська область - 375 випадків;
Одеська область - 1 058 випадків;
Полтавська область - 764 випадки;
Рівненська область - 535 випадків;
Сумська область - 677 випадків;
Тернопільська область - 533 випадки;
Харківська область - 1 343 випадки;
Херсонська область - 321 випадок;
Хмельницька область - 764 випадки;
Черкаська область - 764 випадки;
Чернівецька область - 331 випадок;
Чернігівська область - 577 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО В Україну доставили першу партію вакцини від коронавірусу
- ФОТО У Відні запустили спеціальний трамвай для вакцинації від грипу
- ВІДЕО Школи в двох областях повністю відкрилися для учнів
- Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19
- Як штучний інтелект може допомогти у боротьбі зі стресом