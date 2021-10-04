В Україні зафіксовано ​​17 463 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 За останню добу одужало - 10 722 особи, летальних випадків - 398

10 квітня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 1 841 137 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 405 826 осіб, летальних випадків - 36 779.

Фото: Центр громадського здоров'я

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована ум. Київ (1 605), Дніпропетровській (1 383), Харківській (1 343), Львівській (1 342) та Київській (1 133) областях Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ - 1 605 випадків; Вінницька область - 438 випадків; Волинська область - 512 випадків; Дніпропетровська область - 1 383 випадки; Донецька область - 908 випадків; Житомирська область - 560 випадків; Закарпатська область - 225 випадків; Запорізька область - 741 випадок; Івано-Франківська область - 134 випадки; Київська область - 1 133 випадки; Кіровоградська область - 177 випадків; Луганська область - 263 випадки; Львівська область - 1 342 випадки; Миколаївська область - 375 випадків; Одеська область - 1 058 випадків; Полтавська область - 764 випадки; Рівненська область - 535 випадків; Сумська область - 677 випадків; Тернопільська область - 533 випадки; Харківська область - 1 343 випадки; Херсонська область - 321 випадок; Хмельницька область - 764 випадки; Черкаська область - 764 випадки; Чернівецька область - 331 випадок; Чернігівська область - 577 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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