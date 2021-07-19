В Україні зафіксовано 182 нові випадки коронавірусу За минулу добу одужало - 187 осіб, летальних випадків - 5

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (82), Одеській (18), Житомирській (18), Київській (12) та Харківській (10) областях.

Фото: з вільних джерел

Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ - 82 випадки; Вінницька область - 2 випадки; Волинська область - 1 випадок; Дніпропетровська область - 7 випадків; Донецька область - 2 випадки; Житомирська область - 18 випадків; Київська область - 12 випадків; Кіровоградська область - 1 випадок; Луганська область - 1 випадок; Львівська область - 3 випадки; Миколаївська область - 6 випадків; Одеська область - 18 випадків; Полтавська область - 2 випадки; Рівненська область - 2 випадки; Сумська область - 3 випадки; Тернопільська область - 3 випадки; Харківська область - 10 випадків; Херсонська область - 2 випадки; Черкаська область - 5 випадків; Чернівецька область - 2 випадки; Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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