В Україні зафіксовано 18 132 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1 545), Дніпропетровській (1 358), Львівській (1 304), Харківській (1 204) областях та м. Київ (1 164).
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ - 1 164 випадки;
Вінницька область - 848 випадків;
Волинська область - 356 випадків;
Дніпропетровська область - 1 358 випадків;
Донецька область - 725 випадків;
Житомирська область - 891 випадок;
Закарпатська - 429 випадків;
Запорізька область - 519 випадків;
Івано-Франківська область - 402 випадки;
Київська область - 1 139 випадків;
Кіровоградська область - 193 випадки;
Луганська область - 131 випадок;
Львівська область - 1 304 випадки;
Миколаївська область - 534 випадки;
Одеська область - 1 545 випадків;
Полтавська область - 669 випадків;
Рівненська область - 554 випадки;
Сумська область - 633 випадки;
Тернопільська область - 627 випадків;
Харківська область - 1 204 випадки;
Херсонська область - 177 випадків;
Хмельницька область - 1 040 випадків;
Черкаська область - 704 випадки;
Чернівецька область - 587 випадків;
Чернігівська область - 399 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
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