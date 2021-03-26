В Україні зафіксовано 18 132 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 За добу одужало - 7 138 осіб, летальних випадків - 326

26 березня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 1 614 707 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 290 158 осіб, летальних випадків - 31 461.

Фото: Центр громадського здоров'я

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1 545), Дніпропетровській (1 358), Львівській (1 304), Харківській (1 204) областях та м. Київ (1 164). Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ - 1 164 випадки; Вінницька область - 848 випадків; Волинська область - 356 випадків; Дніпропетровська область - 1 358 випадків; Донецька область - 725 випадків; Житомирська область - 891 випадок; Закарпатська - 429 випадків; Запорізька область - 519 випадків; Івано-Франківська область - 402 випадки; Київська область - 1 139 випадків; Кіровоградська область - 193 випадки; Луганська область - 131 випадок; Львівська область - 1 304 випадки; Миколаївська область - 534 випадки; Одеська область - 1 545 випадків; Полтавська область - 669 випадків; Рівненська область - 554 випадки; Сумська область - 633 випадки; Тернопільська область - 627 випадків; Харківська область - 1 204 випадки; Херсонська область - 177 випадків; Хмельницька область - 1 040 випадків; Черкаська область - 704 випадки; Чернівецька область - 587 випадків; Чернігівська область - 399 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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