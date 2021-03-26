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В Україні зафіксовано 18 132 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19

За добу одужало - 7 138 осіб, летальних випадків - 326
26 березня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 1 614 707 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 290 158 осіб, летальних випадків - 31 461.
В Україні зафіксовано 18 132 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Центр громадського здоров'я

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1 545), Дніпропетровській (1 358), Львівській (1 304), Харківській (1 204) областях та м. Київ (1 164).

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ - 1 164 випадки;

Вінницька область - 848 випадків;

Волинська область - 356 випадків;

Дніпропетровська область - 1 358 випадків;

Донецька область - 725 випадків;

Житомирська область - 891 випадок;

Закарпатська - 429 випадків;

Запорізька область - 519 випадків;

Івано-Франківська область - 402 випадки;

Київська область - 1 139 випадків;

Кіровоградська область - 193 випадки;

Луганська область - 131 випадок;

Львівська область - 1 304 випадки;

Миколаївська область - 534 випадки;

Одеська область - 1 545 випадків;

Полтавська область - 669 випадків;

Рівненська область - 554 випадки;

Сумська область - 633 випадки;

Тернопільська область - 627 випадків;

Харківська область - 1 204 випадки;

Херсонська область - 177 випадків;

Хмельницька область - 1 040 випадків;

Черкаська область - 704 випадки;

Чернівецька область - 587 випадків;

Чернігівська область - 399 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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26 03 2021 09:34
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