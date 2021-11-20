В Україні зафіксовано 18 250 нових випадків коронавірусу
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1484 випадки;
Вінницька область – 776 випадків;
Волинська область – 652 випадки;
Дніпропетровська область – 1870 випадків;
Донецька область – 1010 випадків;
Житомирська область – 547 випадків;
Закарпатська область – 519 випадків;
Запорізька область – 1027 випадків;
Івано-Франківська область – 570 випадків;
Київська область – 965 випадків;
Кіровоградська область – 234 випадки;
Луганська область – 255 випадків;
Львівська область – 1017 випадків;
Миколаївська область – 907 випадків;
Одеська область – 840 випадків;
Полтавська область – 931 випадок;
Рівненська область – 661 випадок;
Сумська область – 461 випадок;
Тернопільська область – 336 випадків;
Харківська область – 657 випадків;
Херсонська область – 222 випадки;
Хмельницька область – 735 випадків;
Черкаська область – 704 випадки;
Чернівецька область – 203 випадки;
Чернігівська область – 667 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У львівській лікарні встановили найсучаснішу у світовій медицині систему моніторингу
- ФОТО У Львові вперше гінекологічну операцію провели з допомогою робота Da Vinci - все минуло успішно
- ВІДЕО Творці Софії представили робота-медсестру для догляду за хворими на COVID
- Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19
- Як штучний інтелект може допомогти у боротьбі зі стресом