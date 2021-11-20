Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

В Україні зафіксовано ​​18 250 нових випадків коронавірусу

За минулу добу госпіталізовано - 3 594 особи, летальних випадків - 664, одужало - 21 979 осіб
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1484), Дніпропетровській (1870), Запорізькій (1027), Львівській (1017) і Донецькій (1010) областях.
В Україні зафіксовано ​​18 250 нових випадків коронавірусу Фото: Прямий

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1484 випадки;

Вінницька область – 776 випадків;

Волинська область – 652 випадки;

Дніпропетровська область – 1870 випадків;

Донецька область – 1010 випадків;

Житомирська область – 547 випадків;

Закарпатська область – 519 випадків;

Запорізька область – 1027 випадків;

Івано-Франківська область – 570 випадків;

Київська область – 965 випадків;

Кіровоградська область – 234 випадки;

Луганська область – 255 випадків;

Львівська область – 1017 випадків;

Миколаївська область – 907 випадків;

Одеська область – 840 випадків;

Полтавська область – 931 випадок;

Рівненська область – 661 випадок;

Сумська область – 461 випадок;

Тернопільська область – 336 випадків;

Харківська область – 657 випадків;

Херсонська область – 222 випадки;

Хмельницька область – 735 випадків;

Черкаська область – 704 випадки;

Чернівецька область – 203 випадки;

Чернігівська область – 667 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 11 2021 10:14
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19

Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.