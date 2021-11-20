В Україні зафіксовано ​​18 250 нових випадків коронавірусу За минулу добу госпіталізовано - 3 594 особи, летальних випадків - 664, одужало - 21 979 осіб

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1484), Дніпропетровській (1870), Запорізькій (1027), Львівській (1017) і Донецькій (1010) областях.

Фото: Прямий

Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ – 1484 випадки; Вінницька область – 776 випадків; Волинська область – 652 випадки; Дніпропетровська область – 1870 випадків; Донецька область – 1010 випадків; Житомирська область – 547 випадків; Закарпатська область – 519 випадків; Запорізька область – 1027 випадків; Івано-Франківська область – 570 випадків; Київська область – 965 випадків; Кіровоградська область – 234 випадки; Луганська область – 255 випадків; Львівська область – 1017 випадків; Миколаївська область – 907 випадків; Одеська область – 840 випадків; Полтавська область – 931 випадок; Рівненська область – 661 випадок; Сумська область – 461 випадок; Тернопільська область – 336 випадків; Харківська область – 657 випадків; Херсонська область – 222 випадки; Хмельницька область – 735 випадків; Черкаська область – 704 випадки; Чернівецька область – 203 випадки; Чернігівська область – 667 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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