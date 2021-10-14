В Україні зафіксовано 18 881 новий випадок коронавірусу За минулу добу госпіталізовано - 4 633 особи, летальних випадків - 412, одужало - 7 630 осіб

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1665), Дніпропетровській (1232), Одеській (1191), Львівській (1132) і Житомирській (1107) областях.

Фото: Hubs.ua

Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ – 936 випадків; Вінницька область – 285 випадків; Волинська область – 352 випадки; Дніпропетровська область – 1 232 випадки; Донецька область – 900 випадків; Житомирська область – 1 107 випадків; Закарпатська область – 207 випадків; Запорізька область – 987 випадків; Івано-Франківська область – 516 випадків; Київська область – 723 випадки; Кіровоградська область – 114 випадків; Луганська область – 709 випадків; Львівська область – 1 132 випадки; Миколаївська область – 217 випадків; Одеська область – 1 191 випадок; Полтавська область – 739 випадків; Рівненська область – 662 випадки; Сумська область – 1 003 випадки; Тернопільська область – 768 випадків; Харківська область – 1 665 випадків; Херсонська область – 851 випадок; Хмельницька область – 786 випадків; Черкаська область – 497 випадків; Чернівецька область – 584 випадки; Чернігівська область – 718 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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