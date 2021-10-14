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В Україні зафіксовано 18 881 новий випадок коронавірусу

За минулу добу госпіталізовано - 4 633 особи, летальних випадків - 412, одужало - 7 630 осіб
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1665), Дніпропетровській (1232), Одеській (1191), Львівській (1132) і Житомирській (1107) областях.
В Україні зафіксовано 18 881 новий випадок коронавірусу Фото: Hubs.ua

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 936 випадків;

Вінницька область – 285 випадків;

Волинська область – 352 випадки;

Дніпропетровська область – 1 232 випадки;

Донецька область – 900 випадків;

Житомирська область – 1 107 випадків;

Закарпатська область – 207 випадків;

Запорізька область – 987 випадків;

Івано-Франківська область – 516 випадків;

Київська область – 723 випадки;

Кіровоградська область – 114 випадків;

Луганська область – 709 випадків;

Львівська область – 1 132 випадки;

Миколаївська область – 217 випадків;

Одеська область – 1 191 випадок;

Полтавська область – 739 випадків;

Рівненська область – 662 випадки;

Сумська область – 1 003 випадки;

Тернопільська область – 768 випадків;

Харківська область – 1 665 випадків;

Херсонська область – 851 випадок;

Хмельницька область – 786 випадків;

Черкаська область – 497 випадків;

Чернівецька область – 584 випадки;

Чернігівська область – 718 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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14 10 2021 10:17
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