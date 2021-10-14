В Україні зафіксовано 18 881 новий випадок коронавірусу
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 936 випадків;
Вінницька область – 285 випадків;
Волинська область – 352 випадки;
Дніпропетровська область – 1 232 випадки;
Донецька область – 900 випадків;
Житомирська область – 1 107 випадків;
Закарпатська область – 207 випадків;
Запорізька область – 987 випадків;
Івано-Франківська область – 516 випадків;
Київська область – 723 випадки;
Кіровоградська область – 114 випадків;
Луганська область – 709 випадків;
Львівська область – 1 132 випадки;
Миколаївська область – 217 випадків;
Одеська область – 1 191 випадок;
Полтавська область – 739 випадків;
Рівненська область – 662 випадки;
Сумська область – 1 003 випадки;
Тернопільська область – 768 випадків;
Харківська область – 1 665 випадків;
Херсонська область – 851 випадок;
Хмельницька область – 786 випадків;
Черкаська область – 497 випадків;
Чернівецька область – 584 випадки;
Чернігівська область – 718 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"
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