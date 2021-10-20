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В Україні зафіксовано ​​18 912 нових випадків коронавірусу

За минулу добу госпіталізовано - 5 468 осіб, летальних випадків - 495, одужало - 7 605 осіб
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1606), Дніпропетровській (1253), Харківській (1242), Запорізькій (1225) і Донецькій (1040) областях.
В Україні зафіксовано ​​18 912 нових випадків коронавірусу Фото: Hubs.ua

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1023 випадки;

Вінницька область – 444 випадки;

Волинська область – 496 випадків;

Дніпропетровська область – 1253 випадки;

Донецька область – 1040 випадків;

Житомирська область – 640 випадків;

Закарпатська область – 239 випадків;

Запорізька область – 1225 випадків;

Івано-Франківська область – 446 випадків;

Київська область – 562 випадки;

Кіровоградська область – 112 випадків;

Луганська область – 742 випадки;

Львівська область – 943 випадки;

Миколаївська область – 437 випадків;

Одеська область – 1606 випадків;

Полтавська область – 935 випадків;

Рівненська область – 782 випадки;

Сумська область – 912 випадків;

Тернопільська область – 588 випадків;

Харківська область – 1242 випадки;

Херсонська область – 947 випадків;

Хмельницька область – 954 випадки;

Черкаська область – 544 випадки;

Чернівецька область – 622 випадки;

Чернігівська область – 178 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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20 10 2021 09:36
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