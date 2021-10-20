В Україні зафіксовано ​​18 912 нових випадків коронавірусу За минулу добу госпіталізовано - 5 468 осіб, летальних випадків - 495, одужало - 7 605 осіб

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1606), Дніпропетровській (1253), Харківській (1242), Запорізькій (1225) і Донецькій (1040) областях.

Фото: Hubs.ua

Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ – 1023 випадки; Вінницька область – 444 випадки; Волинська область – 496 випадків; Дніпропетровська область – 1253 випадки; Донецька область – 1040 випадків; Житомирська область – 640 випадків; Закарпатська область – 239 випадків; Запорізька область – 1225 випадків; Івано-Франківська область – 446 випадків; Київська область – 562 випадки; Кіровоградська область – 112 випадків; Луганська область – 742 випадки; Львівська область – 943 випадки; Миколаївська область – 437 випадків; Одеська область – 1606 випадків; Полтавська область – 935 випадків; Рівненська область – 782 випадки; Сумська область – 912 випадків; Тернопільська область – 588 випадків; Харківська область – 1242 випадки; Херсонська область – 947 випадків; Хмельницька область – 954 випадки; Черкаська область – 544 випадки; Чернівецька область – 622 випадки; Чернігівська область – 178 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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