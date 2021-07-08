Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

В Україні зафіксовано 1 081 новий випадок коронавірусу

За минулу добу одужало - 478 осіб, летальних випадків - 16
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (164), Херсонській (95), Одеській (92), Харківській (83) та Львівській (64) областях.
В Україні зафіксовано 1 081 новий випадок коронавірусу ПЛР тест

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ - 164 випадки;

Вінницька область - 46 випадків;

Волинська область - 9 випадків;

Дніпропетровська область - 54 випадки;

Донецька область - 57 випадків;

Житомирська область - 17 випадків;

Закарпатська область - 11 випадків;

Запорізька область - 43 випадки;

Івано-Франківська область - 16 випадків;

Київська область - 54 випадки;

Кіровоградська область - 6 випадків;

Луганська область - 25 випадків;

Львівська область - 64 випадки;

Миколаївська область - 13 випадків;

Одеська область - 92 випадки;

Полтавська область - 23 випадки;

Рівненська область - 16 випадків;

Сумська область - 49 випадків;

Тернопільська область - 32 випадки;

Харківська область - 83 випадки;

Херсонська область - 95 випадків;

Хмельницька область - 37 випадків;

Черкаська область - 26 випадків;

Чернівецька область - 24 випадки;

Чернігівська область - 25 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 08 2021 10:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19

Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.