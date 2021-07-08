В Україні зафіксовано 1 081 новий випадок коронавірусу За минулу добу одужало - 478 осіб, летальних випадків - 16

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (164), Херсонській (95), Одеській (92), Харківській (83) та Львівській (64) областях.

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Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ - 164 випадки; Вінницька область - 46 випадків; Волинська область - 9 випадків; Дніпропетровська область - 54 випадки; Донецька область - 57 випадків; Житомирська область - 17 випадків; Закарпатська область - 11 випадків; Запорізька область - 43 випадки; Івано-Франківська область - 16 випадків; Київська область - 54 випадки; Кіровоградська область - 6 випадків; Луганська область - 25 випадків; Львівська область - 64 випадки; Миколаївська область - 13 випадків; Одеська область - 92 випадки; Полтавська область - 23 випадки; Рівненська область - 16 випадків; Сумська область - 49 випадків; Тернопільська область - 32 випадки; Харківська область - 83 випадки; Херсонська область - 95 випадків; Хмельницька область - 37 випадків; Черкаська область - 26 випадків; Чернівецька область - 24 випадки; Чернігівська область - 25 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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