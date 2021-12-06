В Україні зафіксовано 1 274 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (215), Харківській (104), Київській (102), Львівській (84) та Донецькій (84) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ - 215 випадків;
Вінницька область - 20 випадків;
Волинська область - 39 випадків;
Дніпропетровська область - 52 випадки;
Донецька область - 84 випадки;
Житомирська область - 26 випадків;
Закарпатська область - 29 випадків;
Запорізька область - 46 випадків;
Івано-Франківська область - 16 випадків;
Київська область - 102 випадки;
Кіровоградська область - 14 випадків;
Луганська область - 7 випадків;
Львівська область - 84 випадки;
Миколаївська область - 45 випадків;
Одеська область - 50 випадків;
Полтавська область - 30 випадків;
Рівненська область - 41 випадок;
Сумська область - 36 випадків;
Тернопільська область - 24 випадки;
Харківська область - 104 випадки;
Херсонська область - 42 випадки;
Хмельницька область - 34 випадки;
Черкаська область - 53 випадки;
Чернівецька область - 27 випадків;
Чернігівська область - 54 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
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