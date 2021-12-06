В Україні зафіксовано ​​1 274 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 За миулу добу одужало - 4 905 осіб, летальних випадків - 69

В Україні за весь час пандемії (станом на 9:00 12 червня) зафіксовано 2 222 701 випадків зараження коронавірусом, всього одужало - 2 125 685 осіб, летальних випадків - 51 646.

Фото: з вільних джерел

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (215), Харківській (104), Київській (102), Львівській (84) та Донецькій (84) областях. Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ - 215 випадків; Вінницька область - 20 випадків; Волинська область - 39 випадків; Дніпропетровська область - 52 випадки; Донецька область - 84 випадки; Житомирська область - 26 випадків; Закарпатська область - 29 випадків; Запорізька область - 46 випадків; Івано-Франківська область - 16 випадків; Київська область - 102 випадки; Кіровоградська область - 14 випадків; Луганська область - 7 випадків; Львівська область - 84 випадки; Миколаївська область - 45 випадків; Одеська область - 50 випадків; Полтавська область - 30 випадків; Рівненська область - 41 випадок; Сумська область - 36 випадків; Тернопільська область - 24 випадки; Харківська область - 104 випадки; Херсонська область - 42 випадки; Хмельницька область - 34 випадки; Черкаська область - 53 випадки; Чернівецька область - 27 випадків; Чернігівська область - 54 випадки. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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