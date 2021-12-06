Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

В Україні зафіксовано ​​1 274 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19

За миулу добу одужало - 4 905 осіб, летальних випадків - 69
В Україні за весь час пандемії (станом на 9:00 12 червня) зафіксовано 2 222 701 випадків зараження коронавірусом, всього одужало - 2 125 685 осіб, летальних випадків - 51 646.
В Україні зафіксовано ​​1 274 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: з вільних джерел

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (215), Харківській (104), Київській (102), Львівській (84) та Донецькій (84) областях.    

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ - 215 випадків;

Вінницька область - 20 випадків;

Волинська область - 39 випадків;

Дніпропетровська область - 52 випадки;

Донецька область - 84 випадки;

Житомирська область - 26 випадків;

Закарпатська область - 29 випадків;

Запорізька область - 46 випадків;

Івано-Франківська область - 16 випадків;

Київська область - 102 випадки;

Кіровоградська область - 14 випадків;

Луганська область - 7 випадків;

Львівська область - 84 випадки;

Миколаївська область - 45 випадків;

Одеська область - 50 випадків;

Полтавська область - 30 випадків;

Рівненська область - 41 випадок;

Сумська область - 36 випадків;

Тернопільська область - 24 випадки;

Харківська область - 104 випадки;

Херсонська область - 42 випадки;

Хмельницька область - 34 випадки;

Черкаська область - 53 випадки;

Чернівецька область - 27 випадків;

Чернігівська область - 54 випадки. 

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 06 2021 10:05
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19

Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.