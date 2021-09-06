В Україні зафіксовано 1 385 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (262), Київській (142), Харківській (87), Дніпропетровській (75) та Рівненській (75) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ - 262 випадки;
Вінницька область - 18 випадків;
Волинська область - 42 випадки;
Дніпропетровська область - 75 випадків;
Донецька область - 56 випадків;
Житомирська область - 16 випадків;
Закарпатська область - 31 випадок;
Запорізька область - 43 випадки;
Івано-Франківська область - 30 випадків;
Київська область - 142 випадки;
Кіровоградська область - 20 випадків;
Луганська область - 21 випадок;
Львівська область - 55 випадків;
Миколаївська область - 59 випадків;
Одеська область - 44 випадки;
Полтавська область - 41 випадок;
Рівненська область - 75 випадків;
Сумська область - 43 випадки;
Тернопільська область - 24 випадки;
Харківська область - 87 випадків;
Херсонська область - 68 випадків;
Хмельницька область - 64 випадки;
Черкаська область - 36 випадків;
Чернівецька область - 22 випадки;
Чернігівська область - 11 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
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