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В Україні зафіксовано 1 385 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За минулу добу одужало - 6 962 особи, летальних випадків 77
В Україні 9 червня (станом на 8:00) зафіксовано 2 218 039 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 2 108 684 особи, летальних випадків - 51 410.
В Україні зафіксовано 1 385 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Центр громадського здоров'я

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (262), Київській (142), Харківській (87), Дніпропетровській (75) та Рівненській (75) областях.          

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ - 262 випадки;

Вінницька область - 18 випадків;

Волинська область - 42 випадки;

Дніпропетровська область - 75 випадків;

Донецька область - 56 випадків;

Житомирська область - 16 випадків;

Закарпатська область - 31 випадок;

Запорізька область - 43 випадки;

Івано-Франківська область - 30 випадків;

Київська область - 142 випадки;

Кіровоградська область - 20 випадків;

Луганська область - 21 випадок;

Львівська область - 55 випадків;

Миколаївська область - 59 випадків;

Одеська область - 44 випадки;

Полтавська область - 41 випадок;

Рівненська область - 75 випадків;

Сумська область - 43 випадки;

Тернопільська область - 24 випадки;

Харківська область - 87 випадків;

Херсонська область - 68 випадків;

Хмельницька область - 64 випадки;

Черкаська область - 36 випадків;

Чернівецька область - 22 випадки;

Чернігівська область - 11 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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09 06 2021 09:33
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