В Україні зафіксовано 1 385 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За минулу добу одужало - 6 962 особи, летальних випадків 77

В Україні 9 червня (станом на 8:00) зафіксовано 2 218 039 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 2 108 684 особи, летальних випадків - 51 410.

Фото: Центр громадського здоров'я

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (262), Київській (142), Харківській (87), Дніпропетровській (75) та Рівненській (75) областях. Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ - 262 випадки; Вінницька область - 18 випадків; Волинська область - 42 випадки; Дніпропетровська область - 75 випадків; Донецька область - 56 випадків; Житомирська область - 16 випадків; Закарпатська область - 31 випадок; Запорізька область - 43 випадки; Івано-Франківська область - 30 випадків; Київська область - 142 випадки; Кіровоградська область - 20 випадків; Луганська область - 21 випадок; Львівська область - 55 випадків; Миколаївська область - 59 випадків; Одеська область - 44 випадки; Полтавська область - 41 випадок; Рівненська область - 75 випадків; Сумська область - 43 випадки; Тернопільська область - 24 випадки; Харківська область - 87 випадків; Херсонська область - 68 випадків; Хмельницька область - 64 випадки; Черкаська область - 36 випадків; Чернівецька область - 22 випадки; Чернігівська область - 11 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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