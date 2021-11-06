В Україні зафіксовано ​​1 603 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 За минулу добу одужало - 5 583 особи, летальних випадків - 70

За весь час пандемії в Україні зафіксовано 2 221 427 випадків COVID-19, із них одужало - 2 120 780 осіб, летальних випадків - 51 577.

Фото: Українська правда

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (217), Дніпропетровській (121), Львівській (113), Київській (105) та Запорізькій (97) областях. Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ - 217 випадків; Вінницька область - 35 випадків; Волинська область - 52 випадки; Дніпропетровська область - 121 випадок; Донецька область - 83 випадки; Житомирська область - 27 випадків; Закарпатська область - 27 випадків; Запорізька область - 97 випадків; Івано-Франківська область - 18 випадків; Київська область - 105 випадків; Кіровоградська область - 11 випадків; Луганська область - 20 випадків; Львівська область - 113 випадків; Миколаївська область - 56 випадків; Одеська область - 73 випадки; Полтавська область - 57 випадків; Рівненська область - 92 випадки; Сумська область - 57 випадків; Тернопільська область - 31 випадок; Харківська область - 69 випадків; Херсонська область - 42 випадки; Хмельницька область - 41 випадок; Черкаська область - 60 випадків; Чернівецька область - 31 випадок; Чернігівська область - 68 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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