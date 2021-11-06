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В Україні зафіксовано ​​1 603 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19

За минулу добу одужало - 5 583 особи, летальних випадків - 70
За весь час пандемії в Україні зафіксовано 2 221 427 випадків COVID-19, із них одужало - 2 120 780 осіб, летальних випадків - 51 577.
В Україні зафіксовано ​​1 603 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Українська правда

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (217), Дніпропетровській (121), Львівській (113), Київській (105) та Запорізькій (97) областях.                

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ - 217 випадків;

Вінницька область - 35 випадків;

Волинська область - 52 випадки;

Дніпропетровська область - 121 випадок;

Донецька область - 83 випадки;

Житомирська область - 27 випадків;

Закарпатська область - 27 випадків;

Запорізька область - 97 випадків;

Івано-Франківська область - 18 випадків;

Київська область - 105 випадків;

Кіровоградська область - 11 випадків;

Луганська область - 20 випадків;

Львівська область - 113 випадків;

Миколаївська область - 56 випадків;

Одеська область - 73 випадки;

Полтавська область - 57 випадків;

Рівненська область - 92 випадки;

Сумська область - 57 випадків;

Тернопільська область - 31 випадок;

Харківська область - 69 випадків;

Херсонська область - 42 випадки;

Хмельницька область - 41 випадок;

Черкаська область - 60 випадків;

Чернівецька область - 31 випадок;

Чернігівська область - 68 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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11 06 2021 09:35
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