В Україні зафіксовано 1 603 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (217), Дніпропетровській (121), Львівській (113), Київській (105) та Запорізькій (97) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ - 217 випадків;
Вінницька область - 35 випадків;
Волинська область - 52 випадки;
Дніпропетровська область - 121 випадок;
Донецька область - 83 випадки;
Житомирська область - 27 випадків;
Закарпатська область - 27 випадків;
Запорізька область - 97 випадків;
Івано-Франківська область - 18 випадків;
Київська область - 105 випадків;
Кіровоградська область - 11 випадків;
Луганська область - 20 випадків;
Львівська область - 113 випадків;
Миколаївська область - 56 випадків;
Одеська область - 73 випадки;
Полтавська область - 57 випадків;
Рівненська область - 92 випадки;
Сумська область - 57 випадків;
Тернопільська область - 31 випадок;
Харківська область - 69 випадків;
Херсонська область - 42 випадки;
Хмельницька область - 41 випадок;
Черкаська область - 60 випадків;
Чернівецька область - 31 випадок;
Чернігівська область - 68 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
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