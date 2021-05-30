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В Україні зафіксовано ​​1 703 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19

За минулу добу одужало - 5 733 особи, летальних випадків - 84
30 травня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 2 201 472 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 2 036 148 осіб, летальних випадків - 50 472.
В Україні зафіксовано ​​1 703 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Hubs.ua

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (257) Харківській (143), Миколаївській (127), Київській (122) областях та м. Київ (96).

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ - 96 випадків;

Вінницька область - 15 випадків;

Волинська область - 59 випадків;

Дніпропетровська область - 257 випадків

Донецька область - 66 випадків;

Житомирська область - 51 випадок;

Закарпатська область - 20 випадків;

Запорізька область - 69 випадків;

Івано-Франківська область - 29 випадків;

Київська область - 122 випадки;

Кіровоградська область - 14 випадків;

Луганська область - 17 випадків;

Львівська область - 48 випадків;

Миколаївська область - 127 випадків;

Одеська область - 85 випадків;

Полтавська область - 42 випадки;

Рівненська область - 93 випадки;

Сумська область - 53 випадки;

Тернопільська область - 56 випадків;

Харківська область - 143 випадки;

Херсонська область - 53 випадки;

Хмельницька область - 56 випадків;

Черкаська область - 44 випадки;

Чернівецька область - 41 випадок;

Чернігівська область - 47 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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30 05 2021 10:26
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