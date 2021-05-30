В Україні зафіксовано 1 703 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (257) Харківській (143), Миколаївській (127), Київській (122) областях та м. Київ (96).
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ - 96 випадків;
Вінницька область - 15 випадків;
Волинська область - 59 випадків;
Дніпропетровська область - 257 випадків
Донецька область - 66 випадків;
Житомирська область - 51 випадок;
Закарпатська область - 20 випадків;
Запорізька область - 69 випадків;
Івано-Франківська область - 29 випадків;
Київська область - 122 випадки;
Кіровоградська область - 14 випадків;
Луганська область - 17 випадків;
Львівська область - 48 випадків;
Миколаївська область - 127 випадків;
Одеська область - 85 випадків;
Полтавська область - 42 випадки;
Рівненська область - 93 випадки;
Сумська область - 53 випадки;
Тернопільська область - 56 випадків;
Харківська область - 143 випадки;
Херсонська область - 53 випадки;
Хмельницька область - 56 випадків;
Черкаська область - 44 випадки;
Чернівецька область - 41 випадок;
Чернігівська область - 47 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
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