В Україні зафіксовано ​​1 703 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 За минулу добу одужало - 5 733 особи, летальних випадків - 84

30 травня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 2 201 472 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 2 036 148 осіб, летальних випадків - 50 472.

Фото: Hubs.ua

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (257) Харківській (143), Миколаївській (127), Київській (122) областях та м. Київ (96). Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ - 96 випадків; Вінницька область - 15 випадків; Волинська область - 59 випадків; Дніпропетровська область - 257 випадків Донецька область - 66 випадків; Житомирська область - 51 випадок; Закарпатська область - 20 випадків; Запорізька область - 69 випадків; Івано-Франківська область - 29 випадків; Київська область - 122 випадки; Кіровоградська область - 14 випадків; Луганська область - 17 випадків; Львівська область - 48 випадків; Миколаївська область - 127 випадків; Одеська область - 85 випадків; Полтавська область - 42 випадки; Рівненська область - 93 випадки; Сумська область - 53 випадки; Тернопільська область - 56 випадків; Харківська область - 143 випадки; Херсонська область - 53 випадки; Хмельницька область - 56 випадків; Черкаська область - 44 випадки; Чернівецька область - 41 випадок; Чернігівська область - 47 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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